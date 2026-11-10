Nâng cao năng lực phòng thủ ở cơ sở

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ, vật chất huấn luyện của Ban CHQS xã Khâu Vai, sẵn sàng phục vụ diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ.

Chủ động từ khâu chuẩn bị

Việc không còn cấp huyện đặt ra yêu cầu mới trong tổ chức, điều hành nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, đòi hỏi cấp xã phải nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm trong triển khai thực hiện. Đồng thời, cơ quan quân sự cấp tỉnh phải trực tiếp hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập tại cơ sở, bảo đảm thống nhất về nội dung, quy trình và chất lượng.

Ngay từ khâu chuẩn bị, các địa phương đã tập trung rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến, xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện và kế hoạch hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị. Các nội dung được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ sau sắp xếp đơn vị hành chính. Qua đó, bảo đảm các phương án không chỉ đáp ứng yêu cầu về nguyên tắc, quy định mà còn có tính khả thi khi vận dụng vào thực tiễn.

Tại xã Khâu Vai, công tác chuẩn bị diễn tập được Đảng ủy, UBND xã quan tâm triển khai từ những tháng đầu năm. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã chủ động tham mưu với cấp ủy ban hành nghị quyết lãnh đạo chuyên đề, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện với các nhiệm vụ, nội dung cụ thể. Công tác chuẩn bị văn kiện, cơ sở vật chất, lực lượng tham gia và các tình huống diễn tập được triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính trị viên, Ban Chỉ huy Quân sự xã Khâu Vai cho biết: Nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền cùng sự chủ động trong công tác tham mưu, chuẩn bị, nhiệm vụ diễn tập của địa phương đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Vận hành cơ chế, sát thực tiễn địa bàn

Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp xã gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ. Thông qua các hội nghị, cuộc họp xử lý tình huống giả định, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu, phối hợp giữa các lực lượng được thể hiện rõ nét, góp phần nâng cao năng lực xử lý tình huống ngay từ cơ sở.

Đối với giai đoạn thực hành, các tình huống được xây dựng gắn với đặc điểm địa bàn, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng huy động lực lượng tại chỗ. Qua đó, kiểm tra khả năng vận dụng các phương án đã xây dựng, sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ. Đáng chú ý, nội dung thực binh xử lý tình huống A2 góp phần rèn luyện khả năng phối hợp, xử lý tình huống về an ninh, trật tự, bảo đảm sự chủ động, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết: Năm 2026, tỉnh tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại 43 xã, phường. Đến nay, đã có 36 địa phương hoàn thành nhiệm vụ; các địa phương còn lại dự kiến tổ chức diễn tập trong tháng 11 và tháng 12. Quá trình tổ chức được chú trọng bảo đảm đúng quy trình, nội dung, đồng thời gắn với đặc điểm, tình hình thực tế của từng địa bàn.

Từ công tác chuẩn bị chu đáo, vận hành cơ chế chặt chẽ đến thực hành sát thực tế, diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Quan trọng hơn, thông qua diễn tập, mỗi địa phương có điều kiện kiểm nghiệm năng lực tự chủ, khả năng phối hợp và xử lý tình huống ngay từ cơ sở. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.