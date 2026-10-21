Nâng cao năng lực phòng thủ dân sự

Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 hỗ trợ người dân xã Bình Minh bị ngập lụt. Ảnh: C.T.V

Với vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), lực lượng công an đang chủ động nâng cao khả năng ứng phó, phối hợp xử lý hiệu quả các tình huống, phòng ngừa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.

Chủ động từ cơ sở

Phòng thủ dân sự là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó yêu cầu đặt ra là phải chủ động phòng ngừa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và phương án ngay từ cơ sở. Thực tiễn cho thấy, khi xảy ra thiên tai, sự cố, thảm họa, các lực lượng tại chỗ chính là những người có mặt sớm nhất, trực tiếp tổ chức cứu người, di chuyển tài sản, bảo vệ địa bàn và duy trì ANTT.

Đồng Nai có địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tuyến giao thông quan trọng và các công trình hạ tầng lớn. Quá trình đô thị hóa, phát triển công nghiệp và tốc độ gia tăng dân số đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phòng ngừa, ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Trước yêu cầu đó, thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố, lực lượng công an cơ sở đã chú trọng rà soát, đánh giá nguy cơ, xây dựng và bổ sung các phương án ứng phó phù hợp với từng địa bàn, lĩnh vực. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương, các ngành chức năng và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Trung tá Đinh Cẩm Nhung, Phó Trưởng Công an phường Long Thành cho biết: Những ngày cuối tháng 9-2026, do mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn phường bị ngập nặng, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, Công an phường nhanh chóng triển khai lực lượng tại các điểm ngập, vừa tổ chức phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông vừa phối hợp với các lực lượng hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng. Qua nắm tình hình địa bàn, Công an phường đã kịp thời hỗ trợ người dân tại những khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại một số địa bàn khác như: Xã Đak Lua, Bình Minh, phường Bình Long... thời gian gần đây, lực lượng công an địa phương triển khai các phương án cứu nạn, cứu hộ người dân ngập lụt, tìm kiếm, cứu nạn. Tại xã Bình Minh, sau trận mưa kéo dài vào ngày 23-9, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã bố trí người và phương tiện di dời tài sản của người dân ra khỏi khu vực bị ngập lụt.

Tại xã Đak Lua, sau những trận mưa cuối tháng 9-2026, nhiều tuyến đường trên địa bàn xã bị ngập sâu. Công an xã nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp cùng lực lượng ANTT ở cơ sở có mặt tại các điểm ngập để cảnh báo người dân; duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Thời gian qua, Công an thành phố chủ động phối hợp với các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố tham mưu Thành ủy, UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ về phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; triển khai kế hoạch công tác năm 2026, giai đoạn 2026-2030; xây dựng phương án ứng phó theo các cấp độ rủi ro, rà soát các khu vực có nguy cơ lũ lụt, sạt lở, cháy nổ, sự cố để chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện, phương án xử lý.

Ứng phó kịp thời

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Công an thành phố, trong 9 tháng của năm 2026, thời tiết diễn biến phức tạp, cực đoan, nắng nóng kéo dài, đan xen các đợt mưa lớn, có thời điểm gây ngập trên diện rộng, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Nhiệm vụ đặt ra trong công tác phòng thủ dân sự là phải xây dựng cơ chế chỉ huy thống nhất, lực lượng đủ năng lực, phương án sát địa bàn và khả năng huy động nguồn lực nhanh.

Tại Hội nghị sơ kết công tác phòng thủ dân sự 9 tháng năm 2026 của Công an thành phố, Đại tá Trần Anh Sơn, Phó Giám đốc Công an thành phố, Trưởng ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Công an thành phố yêu cầu: Công an cấp xã phải nâng cao năng lực xử lý tình huống ngay từ cơ sở, chủ động nắm chắc tình hình, rà soát các địa bàn, khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai. Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan trong ứng phó, cứu nạn, cứu hộ, sơ tán người dân và khắc phục hậu quả, nhất là phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thủy điện trên địa bàn để cảnh báo người dân từ sớm, từ xa trước các đợt xả lũ. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, nhất là báo cáo đột xuất khi xảy ra thiên tai, sự cố trên địa bàn, bảo đảm thông tin kịp thời phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức lực lượng ứng phó.

Ở góc độ địa phương, Thiếu tá Đỗ Đức Dương, Phó Trưởng Công an xã Đak Lua cho biết: Để kịp thời ứng phó với các diễn biến của thiên tai, trong thời điểm mùa mưa lũ, Công an xã duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, bố trí 100% quân số ứng trực, chuẩn bị phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với ban quản lý các ấp tuyên truyền, vận động người dân chủ động phòng ngừa tai nạn, đặc biệt là nguy cơ đuối nước trong mùa mưa lũ. Công an xã thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Đak Lua và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự Công an thành phố để chủ động triển khai các phương án ứng phó, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân trên địa bàn.