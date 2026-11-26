Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai phát biểu khai mạc lớp tập huấn. (Ảnh: Nguồn Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Những năm gần đây, thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, gia tăng cả về tần suất và cường độ, gây thiệt hại nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và đời sống người dân. Năm 2024, thiên tai diễn ra đặc biệt cực đoan, vượt nhiều ngưỡng lịch sử, nhất là tại khu vực Bắc Bộ và miền núi phía bắc. Đáng chú ý, bão số 3 (Yagi) tháng 9/2024 - cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ - đã làm 345 người chết và mất tích, gần 400.000 nhà bị hư hỏng, thiệt hại ước tính hơn 81.800 tỷ đồng.

Sang năm 2025, thiên tai tiếp tục diễn biến bất thường, cực đoan và khó lường, thiết lập nhiều kỷ lục mới, với 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông - cao nhất từ trước đến nay; mưa lớn cực đoan xảy ra trên diện rộng, nhiều nơi vượt giá trị lịch sử. Tổng thể, năm 2025, thiên tai đã phá vỡ 10 mốc lịch sử quan trọng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng với 484 người chết và mất tích, tổng thiệt hại kinh tế hơn 104.000 tỷ đồng.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên cả nước đã xảy ra 20 loại hình thiên tai, với diễn biến bất thường, trong đó nổi bật là các đợt dông lốc, sét, mưa đá và nắng nóng trên diện rộng.

Để chủ động ứng phó với những diễn biến phức tạp của thiên tai, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF), đã tổ chức lớp tập huấn Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp cho các cán bộ chuyên trách cấp xã thuộc tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Lào Cai và Phú Thọ.

Thực tế những năm gần đây, thiên tai tại khu vực miền núi phía bắc diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều đợt mưa lớn kéo dài đã gây lũ quét, sạt lở đất, làm hư hỏng nhà cửa, công trình giao thông, thủy lợi và ảnh hưởng đến đời sống người dân. Đặc biệt, tại các địa bàn miền núi, địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, khi xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất thường gây chia cắt các tuyến đường, cô lập khu dân cư, cản trở công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn và tổ chức sơ tán người dân. Các hiện tượng dông lốc, sét, mưa đá cũng có thể xảy ra bất ngờ, gây thiệt hại về nhà ở, cây trồng và tài sản. Trong khi đó, tình trạng rét đậm, rét hại hoặc hạn hán, thiếu nước theo mùa tiếp tục đặt ra những thách thức đối với sản xuất và sinh hoạt tại một số địa phương.

Những diễn biến trên cho thấy công tác phòng, chống thiên tai tại các địa phương cần tiếp tục được quan tâm, triển khai chủ động và thường xuyên; trong đó, cần chú trọng theo dõi, dự báo, cảnh báo sớm, nâng cao năng lực ứng phó và chuẩn bị các phương án phù hợp với đặc điểm, nguy cơ thiên tai của từng địa bàn, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thực tiễn đó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn, các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan và cộng đồng trong công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai. Mỗi cơ quan, đơn vị cần phát huy đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp trong tham mưu, chuẩn bị nguồn lực và tổ chức triển khai các biện pháp ứng phó. Trong đó, việc nâng cao kiến thức, kỹ năng và năng lực thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Các đại biểu dự lớp Tập huấn Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phòng ngừa và ứng phó khẩn cấp. (Ảnh: Nguồn Cục Quản lý Đê điều và Phòng, chống thiên tai)

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp thu những kiến thức và kỹ năng hữu ích để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị và địa phương.