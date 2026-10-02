Nâng cao năng lực phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản

Các đại biểu tham dự tập huấn.

Sáng 2/10, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho lãnh đạo UBND các xã, phường, các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản trên địa bàn.

Phát biểu tại lớp tập huấn, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh nhấn mạnh: Phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố và phòng, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội; góp phần nâng cao tính minh bạch của nền kinh tế, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh.

Ông Phan Văn Trung - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh phát biểu khai mạc.

Kinh doanh bất động sản là lĩnh vực có giá trị giao dịch lớn, liên quan đến nhiều chủ thể và có phương thức giao dịch đa dạng. Do đó, lĩnh vực này tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để che giấu, chuyển dịch hoặc hợp pháp hóa nguồn tiền, tài sản có nguồn gốc bất hợp pháp nếu không được nhận diện và kiểm soát phù hợp.

Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản là cần thiết.

Các báo cáo viên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh phổ biến các nội dung về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và các báo cáo viên Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền; phòng, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Các đại biểu cũng thảo luận, làm rõ những nội dung liên quan, đồng thời nâng cao khả năng nhận diện nguy cơ, phương thức, thủ đoạn có thể phát sinh trong thực tiễn hoạt động kinh doanh bất động sản.

Hội nghị là dịp bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật và năng lực thực tiễn cho các địa phương, đơn vị và doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, củng cố cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, chủ động ứng phó với các tình huống, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.