Tham dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các báo cáo viên có Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, nguyên Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Bác sĩ, Đại tá Tạ Đức Ninh, Nguyên Trưởng phòng Thường trực Chương trình quốc gia phòng, chống ma túy, Bộ Công an.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại lớp tập huấn.

Gần 200 đại biểu tham gia tập huấn là cán bộ làm công tác tuyên giáo, phòng, chống ma túy; chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn tại các khu công nghiệp, công đoàn cơ sở có đông đoàn viên và chủ tịch công đoàn xã, phường đến từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, tổ chức công đoàn không chỉ thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động mà còn phải phát huy vai trò trong bảo đảm an ninh, an toàn tại nơi làm việc. Xây dựng môi trường lao động không có ma túy là yêu cầu quan trọng nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng người lao động, góp phần duy trì sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Các đại biểu và cán bộ công đoàn 5 địa phương tham gia buổi tập huấn.

Tại lớp tập huấn, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên đã phân tích thực trạng, những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và nguy cơ xâm nhập vào các khu công nghiệp, khu chế xuất. Từ những thực tế này đặt ra yêu cầu phải đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao hiệu quả phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Trước yêu cầu đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được giao chủ trì Tiểu dự án 4 thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp.

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn.

Một trong những nội dung trọng tâm của lớp tập huấn là hệ thống 7 nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông phòng, chống ma túy do đồng chí Ngọ Duy Hiểu truyền đạt. Trong đó nhấn mạnh nội dung tuyên truyền phải ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm tâm lý, điều kiện sinh hoạt và thời gian làm việc theo ca của công nhân. Ở góc độ y khoa và xã hội, Bác sĩ, Đại tá Tạ Đức Ninh đã cung cấp những kiến thức quan trọng về tác hại của ma túy, cơ chế gây nghiện, công tác phòng ngừa và hỗ trợ người nghiện.

Lớp tập huấn tại Nghệ An không chỉ góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn mà còn tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong triển khai công tác phòng, chống ma túy tại các địa phương, doanh nghiệp. Thông qua chương trình, mỗi cán bộ công đoàn được kỳ vọng sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực, đưa thông điệp phòng, chống ma túy đến gần hơn với đoàn viên, người lao động; góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi và tương lai của người lao động.