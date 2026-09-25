Nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh cho người dân vùng biển, đầm phá

Đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế giới thiệu các nội dung liên quan đến phòng, chống dịch bệnh.

Diễn ra trong hai ngày 24 và 25/9 tại phường Phong Quảng và xã Phú Vinh, người dân và người lao động tham gia lớp tập huấn được cung cấp các kiến thức thiết thực về phòng, chống dịch bệnh, qua đó chủ động nhận diện những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp.

Một trong những nội dung được chú trọng là phòng ngừa các yếu tố nguy cơ gây bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động. Nội dung này hướng đến những nhóm thường xuyên làm việc trong môi trường đặc thù tại khu vực đầm phá, ven biển, trong đó có người dân, ngư dân và lực lượng lao động.

Bên cạnh kiến thức về phòng, chống dịch bệnh và bệnh nghề nghiệp, học viên còn được hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về sơ cấp cứu ban đầu. Các nội dung tập trung vào cách chăm sóc những chấn thương thiết yếu, xử trí ban đầu và vận chuyển người bị tai nạn, thương tích phù hợp. Đây là những kỹ năng cần thiết nhằm hạn chế các hậu quả có thể xảy ra khi tai nạn phát sinh trong quá trình lao động và sinh hoạt.

Thông qua hoạt động tập huấn, người dân và người lao động được củng cố kiến thức, nâng cao khả năng chủ động phòng, chống dịch bệnh, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp và xử trí ban đầu khi xảy ra tai nạn, thương tích. Việc trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ sức khỏe cho người dân khu vực đầm phá, ven biển có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao năng lực tự bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an toàn trong lao động và sinh hoạt.