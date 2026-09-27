Nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy ở cơ sở

Tuyên truyền gắn với thực hành kỹ năng

Những ngày qua, nhịp độ huấn luyện tại các Đội Chữa cháy và CNCH khu vực thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TPHCM diễn ra sôi nổi, chặt chẽ.

Ngày 13-9, tại Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 1, hơn 150 người dân các khu phố thuộc phường Cầu Ông Lãnh tham gia buổi bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH. Cán bộ tuyên truyền đã lồng ghép nghĩa vụ pháp lý gắn với thực tế, giúp người dân hiểu rõ PCCC là trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Các học viên trực tiếp thao tác rút chốt bình chữa cháy, kết nối lăng vòi áp lực nước có sẵn để dập tắt đám cháy; thoát hiểm qua không gian hẹp và nhà khói mô phỏng, rèn kỹ năng hạ thấp trọng tâm, bò áp sát sàn và dùng khăn ướt che mũi miệng.

Cảnh sát PCCC hướng dẫn người dân cách sử dụng bình chữa cháy ở xã Long Hải, TPHCM. Ảnh: TRÚC GIANG

Trường học cũng là địa bàn trọng điểm được tăng cường tuyên truyền, bồi dưỡng kỹ năng PCCC và CNCH. Sáng 12-9, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 4 phối hợp với Trường Mầm non Nguyễn Tất Thành (phường Vĩnh Hội) tập huấn cho cán bộ, giáo viên về quy trình sạc, bảo quản xe máy điện, thiết bị dùng pin an toàn và kỹ năng sơ tán học sinh.

Cùng ngày, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 11 tổ chức thực hành cho hơn 60 giáo viên, học sinh trên địa bàn. Tại đặc khu Côn Đảo, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 29 tuyên truyền, trải nghiệm thực tế cho 29 cán bộ, giáo viên và 412 học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu.

Cảnh sát PCCC hướng dẫn cách dùng bình chữa cháy cho học sinh ở Trường THPT Võ Thị Sáu, Đặc khu Côn Đảo. Ảnh: Công an TPHCM cung cấp

Tại các khu sản xuất, Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 32 phối hợp UBND và Công an phường Bình Cơ tổ chức hội nghị phổ biến an toàn PCCC cho đại diện các cơ sở kinh doanh, phân tích nguy cơ cháy nổ từ thiết bị điện, máy móc sinh nhiệt và hàng hóa dễ cháy.

Trước đó, cuối tháng 8, UBND phường Trung Mỹ Tây khai giảng khóa tập huấn, tuyên truyền kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), PCCC và CNCH cho khoảng 150 người tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và dân phòng.

Khóa tập huấn diễn ra trong 6 ngày, do báo cáo viên thuộc Công an TPHCM và Công an phường Trung Mỹ Tây trực tiếp hướng dẫn. Ở phần thực hành, ngoài kỹ năng phòng vệ, khống chế người quá khích, phân luồng giao thông, học viên còn được hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng, sử dụng phương tiện PCCC và CNCH, sơ cấp cứu.

Ông Nguyễn Trung Anh (62 tuổi), Tổ trưởng Tổ liên gia PCCC hẻm 364/17/13 đường Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây cho biết, định kỳ khoảng 6 tháng, các thành viên Tổ liên gia được tham gia tập huấn rồi về truyền đạt lại cho người dân. Việc này đặc biệt quan trọng tại khu vực có nhiều nhà trọ.

“Phải tự lo cho mình là chính. Khi được tập huấn, tôi cũng đôn đốc bà con trang bị những thứ cần thiết để kịp thời chữa cháy ngay lúc ban đầu. Khi đám cháy đã lớn phải gọi lực lượng chuyên nghiệp”, ông Anh chia sẻ.

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TPHCM, khi người dân biết cách xử lý, lực lượng tại chỗ phản ứng nhanh, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH làm tốt vai trò hướng dẫn, hỗ trợ..., khả năng kiểm soát sự cố ngay từ cơ sở sẽ được nâng lên rõ rệt. Đây chính là nền tảng để xây dựng thế trận PCCC toàn dân vững chắc, giảm nguy cơ cháy lớn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản, góp phần giữ gìn sự bình yên của thành phố.

Nhân rộng các mô hình điểm

Song song với công tác huấn luyện, các mô hình an toàn PCCC tại địa bàn dân cư tiếp tục được nhân rộng. Hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC (4-10), UBND phường Bình Thạnh phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Khu vực 16 ra mắt mô hình điểm “Hẻm xanh phòng cháy - Bình yên mỗi nhà” tại khu phố 18; trang bị bình chữa cháy xách tay, rìu phá dỡ, kìm cộng lực, hệ thống chuông báo cháy liên gia và dọn dẹp lối đi thông thoáng.

Tại ấp Trần Quang Đạo, xã Bình Khánh, ngày 11-9, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” ra mắt với sự tham gia của đại diện 6 hộ dân. Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 22 đã hướng dẫn các thành viên nhận diện nguy cơ cháy nổ, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, gọi số 114, tổ chức thoát nạn và hỗ trợ người gặp khó khăn.

Tại các vùng ven sông, ven biển, công tác bảo đảm an toàn PCCC trên tàu cá được siết chặt. Sau 2 vụ cháy tàu cá vào giữa tháng 6 và đầu tháng 7-2026 tại Bến Khải Thịnh trên sông Cửa Lấp gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, Công an xã Long Hải phối hợp Đội Chữa cháy và CNCH Khu vực 28 tổ chức tập huấn kỹ năng cho các chủ tàu, tài công và ngư dân trên địa bàn (nơi có 1.217 tàu cá neo đậu). Lực lượng chức năng trực tiếp lên tàu hướng dẫn kiểm tra hệ thống điện, đường ống nhiên liệu, vị trí đặt bình chữa cháy và quy trình xử lý rò rỉ khí gas.

Ngư dân Huỳnh Văn Trường (ấp Hải Hà, xã Long Hải) chia sẻ: “Qua thực hành, anh em trên tàu biết cách dùng bình chữa cháy và xử lý tình huống nhanh hơn, cẩn trọng hơn khi dùng điện, bếp gas để bảo vệ tài sản của mình và các tàu xung quanh”.

Ông Ngô Thanh Phúc, Chủ tịch UBND xã Long Hải cho biết, địa phương xác định công tác phòng cháy trên tàu cá neo đậu là nhiệm vụ thường xuyên nhằm làm chủ "thời điểm vàng" dập lửa ngay từ ban đầu.