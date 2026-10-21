Nâng cao năng lực phối hợp Y tế - Thú y trong phòng, chống bệnh dại

Trình bày các nội dung tại buổi tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có đại diện Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang cùng lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế và Chi cục Chăn nuôi & Thú y TP. Huế.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ThS. BSCKII Hoàng Trọng Quý, Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh, bệnh dại có tỷ lệ tử vong gần 100% khi phát bệnh nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được xử trí vết thương và tiêm vắc xin, huyết thanh kịp thời.

Tính đến ngày 25/9/2026, cả nước đã ghi nhận 57 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 21 tỉnh, thành phố, chủ yếu do người bệnh chủ quan không đi tiêm phòng. Tại TP. Huế, dù 20 năm qua chưa ghi nhận ca tử vong ở người, nguy cơ phơi nhiễm vẫn gia tăng đáng lo ngại. Số người phải tiêm vắc xin do bị động vật cắn đã tăng từ hơn 2.314 người (năm 2021) lên hơn 5.000 người (năm 2025).

Để duy trì thành quả nói trên, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các học viên chủ động tăng cường chia sẻ thông tin hai chiều giữa y tế và thú y theo tinh thần “Một sức khỏe”. Việc trao đổi thông tin từ điểm tiêm chủng đến cơ quan thú y sẽ giúp phát hiện sớm nguy cơ, xử lý triệt để ổ dịch trên động vật và rà soát kịp thời những người có nguy cơ phơi nhiễm.

Chương trình tập huấn tập trung vào các nội dung trọng tâm, như: cập nhật tình hình dịch bệnh; thực hành giám sát dựa vào người bị cắn đi tiêm chủng (IBCM); quy trình lấy mẫu, bảo quản bệnh phẩm an toàn sinh học và hướng dẫn điều trị dự phòng. Hoạt động nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2022 - 2030, bảo vệ an toàn sức khỏe cộng đồng.