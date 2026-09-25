Nâng cao năng lực phát triển du lịch xanh tại Hà Tĩnh

Đại biểu tham dự buổi tập huấn.

Chiều 25/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn chuyên đề “Nâng cao nhận thức và định hướng phát triển du lịch xanh, bền vững tại Hà Tĩnh”. Tham dự tập huấn có hơn 200 đại biểu là cán bộ xã, phường, đại diện các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Hoa Quân - Phó Trưởng phòng Lữ hành, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam truyền đạt các chuyên đề tại buổi tập huấn.

Trong thời gian một buổi, đại biểu đã được đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam truyền đạt các chuyên đề như: khung hành động về du lịch xanh của ngành du lịch; một số vấn đề cần lưu ý trong phát triển du lịch xanh tại Hà Tĩnh; kinh nghiệm và cách thức triển khai bộ tiêu chí du lịch xanh tại một số địa phương.

Đại biểu lắng nghe các chuyên đề.

Các chuyên đề tập trung làm rõ định hướng, yêu cầu và cách thức triển khai du lịch xanh, từ việc vận dụng khung hành động của ngành, áp dụng bộ tiêu chí đến lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn. Qua đó, giúp các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh du lịch có cơ sở xác định những nội dung cần ưu tiên, từng bước cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch xanh trong công tác quản lý, tổ chức hoạt động và khai thác các giá trị tài nguyên du lịch tại địa phương.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh một số nội dung tại buổi tập huấn.

Buổi tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, năng lực triển khai du lịch xanh cho đội ngũ cán bộ quản lý và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch; hướng đến nâng cao chất lượng điểm đến, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời tạo thêm giá trị kinh tế và sinh kế cho người dân; từng bước xây dựng hình ảnh du lịch Hà Tĩnh xanh, bền vững và có trách nhiệm.