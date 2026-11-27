Tiến sĩ Trần Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Hội nghị nhằm cập nhật các quy định pháp luật về thương mại điện tử cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tập trung vào những quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử, nền tảng số và mạng xã hội; giao kết, thực hiện hợp đồng điện tử; hóa đơn, chứng từ, nghĩa vụ thuế; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đồng thời, hội nghị hướng đến nâng cao nhận thức, năng lực nhận diện và phòng ngừa rủi ro pháp lý trong quá trình tổ chức, vận hành hoạt động thương mại điện tử, nhất là các vấn đề liên quan đến thông tin, nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, quảng cáo, khuyến mại, giao dịch trực tuyến, bảo mật thông tin và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Vương Thế

Tại hội nghị, các đại biểu nghe triển khai 5 chuyên đề gồm: Hoàn thiện khung pháp lý, nâng cao năng lực tuân thủ và đồng hành cùng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong kỷ nguyên thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Đồng Nai; hoàn thiện cơ chế hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trong hoạt động thương mại điện tử; pháp luật về quảng cáo và yêu cầu tuân thủ đối với hoạt động quảng cáo trên mạng, trên phương tiện điện tử; quản trị rủi ro pháp lý về dữ liệu cá nhân trong hoạt động thương mại điện tử; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của hộ kinh doanh trên nền tảng số - thực trạng và giải pháp.

Ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và Đoàn Luật sư thành phố Đồng Nai trong triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: VT

Các chuyên đề đã góp phần cung cấp kiến thức pháp luật, giải pháp thực tiễn để doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao năng lực tuân thủ, hoàn thiện quy trình quản trị và kiểm soát nội bộ, hạn chế tranh chấp, vi phạm và chi phí tuân thủ.