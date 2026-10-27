Nâng cao năng lực nhận diện và xử trí đột quỵ

TS-BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BVĐN

Hội thảo tập trung vào những nội dung thiết thực, từ chương trình Angels và các hoạt động đồng hành xây dựng mạng lưới điều trị đột quỵ, đến vai trò của điều trị trong “thời gian vàng”, thực trạng tiếp nhận người bệnh tại y tế cơ sở, kỹ năng nhận diện và xử trí ban đầu, cũng như cơ chế hội chẩn và phối hợp chuyển tuyến an toàn, nhanh chóng.

Theo TS.BS Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, đột quỵ là một trong những bệnh lý cấp cứu nguy hiểm, có thể gây tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề nếu người bệnh không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Trong cấp cứu đột quỵ, mỗi phút đều có ý nghĩa quan trọng. Việc nhận diện đúng dấu hiệu, xử trí ban đầu phù hợp, chuyển người bệnh đến đúng cơ sở và triển khai điều trị trong “thời gian vàng” có vai trò quyết định đối với cơ hội sống và khả năng phục hồi của người bệnh.

Vì vậy, nâng cao chất lượng điều trị đột quỵ không thể chỉ dựa vào năng lực của một bệnh viện, mà cần sự phối hợp đồng bộ, liên tục giữa các cơ sở y tế trong toàn mạng lưới. Y tế cơ sở giữ vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm, nhận diện dấu hiệu cảnh báo, xử trí ban đầu và kích hoạt chuyển viện kịp thời.

Bệnh viện Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát huy vai trò bệnh viện tuyến cuối, tăng cường điều trị chuyên sâu, hội chẩn liên viện, hỗ trợ chuyên môn và đào tạo cho các đơn vị trong mạng lưới.

BSCKII Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại hội thảo. Ảnh: BVĐN

BSCKII Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, giá trị quan trọng của việc xây dựng mạng lưới điều trị đột quỵ chính là tạo ra sự kết nối giữa các cơ sở y tế, để năng lực chuyên môn của từng đơn vị được phát huy hiệu quả hơn trong một hệ thống thống nhất.

Khi các cơ sở có sự phối hợp tốt, quy trình chuyển viện được thực hiện kịp thời và thông tin người bệnh được trao đổi đầy đủ, cơ hội tiếp cận điều trị phù hợp sẽ được cải thiện, qua đó góp phần giảm tử vong và hạn chế di chứng cho người bệnh.

Đối với Đà Nẵng, việc phát triển mạng lưới điều trị đột quỵ có ý nghĩa thiết thực trong quá trình nâng cao chất lượng hệ thống khám, chữa bệnh. Bên cạnh việc phát huy năng lực của các bệnh viện có chuyên môn sâu, việc nâng cao khả năng nhận diện và xử trí ban đầu tại các cơ sở y tế cũng rất quan trọng. Mỗi mắt xích trong hệ thống đều có vai trò riêng, và sự phối hợp hiệu quả giữa các mắt xích sẽ tạo nên chất lượng chung của toàn mạng lưới.