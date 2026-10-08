Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên trao tặng Giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy Khóa bồi dưỡng tiếng Lào.

Khóa bồi dưỡng được triển khai theo Đề án hợp tác đào tạo giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, năm 2026, UBND tỉnh Điện Biên cử 17 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các ban, sở, ngành, đoàn thể, UBND cấp xã và cơ sở đào tạo trong tỉnh tham gia khóa học do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tổ chức. Khóa học diễn ra trong 6 tháng (từ tháng 4 - 9/2026) tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Điện Biên.

Tại đây, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về tiếng Lào, tập trung vào các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và giao tiếp phục vụ công tác chuyên môn, đối ngoại và hợp tác với các địa phương của Lào.

Ban Tổ chức lớp học trao Chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.

Để triển khai khóa học, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Điện Biên xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể; bố trí đội ngũ giáo viên có trình độ cử nhân tiếng Lào; tổ chức quản lý, giảng dạy theo chương trình và kế hoạch đề ra. Sau thời gian học tập, 100% học viên đủ điều kiện được cấp chứng nhận hoàn thành chương trình tiếng Lào; có 9/17 học viên đạt loại giỏi, chiếm 53%.

Trong khuôn khổ khóa học, từ ngày 21-26/9, các học viên đi thực tế tại hai tỉnh U-đôm-xay và Luông-pha-bang (Lào). Tại đây, học viên trực tiếp giao tiếp bằng tiếng Lào với người dân, đồng thời tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương. Qua đó, học viên có điều kiện vận dụng kiến thức đã học vào thực tế, nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Lào, bổ sung hiểu biết về đất nước, con người Lào, phục vụ tốt hơn công tác đối ngoại và hợp tác giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt phát biểu tại lễ tổng kết.

Phát biểu tại lễ tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Văn Đoạt đề nghị, các học viên tiếp tục tự học, khai thác các nền tảng, ứng dụng học tiếng Lào để củng cố vốn từ, nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, nhất là trong giao tiếp và trao đổi công việc. Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Điện Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá toàn diện kết quả khóa học, từ đó tiếp tục hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp bồi dưỡng và bổ sung tài liệu, học liệu phục vụ các khóa học tiếng Lào tiếp theo.

Việc tổ chức khóa bồi dưỡng tiếng Lào góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh, đáp ứng yêu cầu giao lưu, hợp tác ngày càng tăng giữa Điện Biên với các tỉnh Bắc Lào; qua đó góp phần củng cố quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tặng Giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giảng dạy Khóa bồi dưỡng tiếng Lào cho cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Điện Biên năm 2026.