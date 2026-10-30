Nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác hướng dẫn du lịch

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác hướng dẫn du lịch

Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu 4 chuyên đề trọng tâm, gồm: Tổng quan về hoạt động hướng dẫn du lịch; vai trò, nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp và các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động hướng dẫn du lịch; kỹ năng giao tiếp, thuyết minh và kể chuyện trong du lịch; phương pháp xây dựng bài thuyết minh hấp dẫn, phù hợp với từng nhóm khách; kỹ năng sử dụng ngôn ngữ và tạo tương tác với du khách; kiến thức về lịch sử, văn hóa, phong tục, lễ hội, ẩm thực và các giá trị di sản của địa phương; phương pháp giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc...

Giảng viên trao đổi tại lớp bồi dưỡng

Bên cạnh việc tiếp thu lý thuyết, các học viên tích cực trao đổi, thực hành thực tế, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ thực tiễn, phục vụ phát triển du lịch tại địa phương.

Các học viên nhận giấy chứng nhận.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên hoàn thành đúng chương trình và đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận theo quy định./.