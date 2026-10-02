Nâng cao năng lực, nghiệp vụ an ninh, bám sát cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đại tá Trần Minh Nguyên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn.

Dự và chủ trì hội nghị có Đại tá Trần Minh Nguyên- Phó Giám đốc Công an TP; đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP cùng lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ làm công tác tham mưu An ninh và lực lượng An ninh Công an các xã, phường, Đồn Công an trên địa bàn thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá Trần Minh Nguyên nhấn mạnh, sau hơn 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, yêu cầu đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng cao. Trong đó, việc nâng cao nhận thức, kiến thức và năng lực thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cho lực lượng An ninh tại cơ sở có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm sự thống nhất, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Thực hiện phương châm "Bộ tinh, tỉnh mạnh, xã bám cơ sở", thời gian qua, Công an TP đã tập trung tăng cường công tác nắm tình hình an ninh tại địa bàn cơ sở, triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ, chủ động tham mưu xử lý những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Tuy nhiên, trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, công tác nghiệp vụ An ninh tại cơ sở cần tiếp tục được củng cố, nâng cao chất lượng và bảo đảm sự thống nhất trong toàn lực lượng. Hội nghị tập huấn lần này là dịp để cán bộ, chiến sĩ được cập nhật, hệ thống hóa kiến thức lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, thống nhất phương pháp và nâng cao kỹ năng vận dụng các biện pháp nghiệp vụ trong quá trình công tác.

Đại tá Trần Minh Nguyên yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tiếp thu các nội dung được truyền đạt, thẳng thắn trao đổi những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn công tác tại đơn vị để cùng báo cáo viên làm rõ, thống nhất cách thức triển khai, vận dụng hiệu quả.

Đối với đội ngũ báo cáo viên, Phó Giám đốc Công an TP đề nghị quán triệt đầy đủ các nội dung theo chương trình, chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, dành thời gian trao đổi, giải đáp những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, qua đó giúp lực lượng An ninh Công an cấp xã nắm vững và vận dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Thông qua Hội nghị, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục hướng đến nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ An ninh, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các đơn vị, địa phương; chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.