Nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu hậu cần, kỹ thuật

Từ ngày 14 đến 17-9, tập huấn công tác tham mưu hậu cần, kỹ thuật toàn quân năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với 10 chuyên đề được giới thiệu, chương trình tập huấn tập trung vào những vấn đề thiết thực đang đặt ra trong thực tiễn đối với công tác tham mưu hậu cần, kỹ thuật.

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề được trao đổi, làm rõ, thống nhất về nhận thức, phương pháp, tạo cơ sở thuận lợi để các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật phát biểu bế mạc tập huấn công tác tham mưu hậu cần, kỹ thuật toàn quân năm 2026.

Phát biểu bế mạc tập huấn, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban tổ chức, tổ giáo viên và tinh thần trách nhiệm của cán bộ tham gia. Đồng chí yêu cầu sau tập huấn, cán bộ tham mưu hậu cần, kỹ thuật không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu; xây dựng phương pháp làm việc chủ động, khoa học; chuyển từ tư duy xử lý công việc sang tư duy nghiên cứu, dự báo, chủ động đề xuất.

Các đại biểu dự bế mạc tập huấn.

Các cơ quan, đơn vị chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chủ động tham mưu bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ đột xuất. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới phương thức tham mưu hậu cần, kỹ thuật. Quản lý chặt chẽ nguồn lực, xây dựng chính quy, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

Đồng chí Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật yêu cầu các cơ quan, đơn vị, cán bộ tham mưu hậu cần, kỹ thuật tổ chức tập huấn theo phân cấp bảo đảm thiết thực, tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung đã được thống nhất. Bộ Tham mưu (Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật) tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, tổng hợp những vấn đề mới phát sinh từ cơ sở; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp, hiệu quả trong tổ chức thực hiện công tác tham mưu hậu cần, kỹ thuật.