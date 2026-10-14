Nâng cao năng lực luật sư công theo hướng chuyên nghiệp, sát thực tiễn. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện năng lực hành nghề luật sư công theo hướng chuyên nghiệp

Từ ngày 1/10, Nghị quyết số 24/2026/QH16 về thí điểm chế định luật sư công có hiệu lực, mở ra hướng đi mới trong nâng cao năng lực pháp lý cho khu vực công.

Để triển khai hiệu quả chế định này, hiện Học viện Tư pháp đang phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hướng tới hình thành đội ngũ luật sư công có bản lĩnh, đạo đức và năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp, chương trình bồi dưỡng nhằm hoàn thiện năng lực hành nghề luật sư công theo hướng chuyên nghiệp. Người học không chỉ nắm vững pháp luật về luật sư và chế định luật sư công mà còn phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam, có khả năng tham gia giải quyết các công việc mang tính chất pháp lý trong khu vực nhà nước.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp. (Ảnh: TL)

Sau khi hoàn thành chương trình, học viên phải đáp ứng các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, đạo đức và thái độ nghề nghiệp; vận dụng được kiến thức, kỹ năng vào giải quyết những vụ việc cụ thể tại cơ quan, đơn vị. Các lĩnh vực trọng tâm gồm tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại; phòng ngừa, giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế theo cơ chế phối hợp hiện hành; tư vấn pháp lý trong xây dựng, triển khai dự án kinh tế-xã hội; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh tụng trong các vụ án hành chính.

Chương trình được xây dựng theo phương pháp tiếp cận năng lực, định hướng thực hành nghề nghiệp, trên cơ sở nhận diện yêu cầu thực tế đối với luật sư công. Thời lượng dự kiến là 12 ngày, tương đương 100 tiết, kết hợp kiến thức nền tảng, nghiệp vụ chuyên sâu, thực hành mô phỏng, đi thực tế và đánh giá kết quả học tập.

Đáng chú ý, nội dung chương trình được thiết kế kết hợp giữa kiến thức nền tảng, nghiệp vụ chuyên sâu, thực hành mô phỏng, thực tế bắt buộc và đánh giá kết quả học tập. Chương trình hướng tới giúp người học hiểu đúng sứ mệnh, địa vị pháp lý, phạm vi và giới hạn công việc của luật sư công; đồng thời trang bị các kỹ năng cần thiết để xử lý những vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ đúng quy định và phù hợp với yêu cầu công vụ.

Bảo đảm chuẩn mực đạo đức, tăng tính thực chiến

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Đào Ngọc Chuyền, chương trình bồi dưỡng là nền tảng để hình thành đội ngũ luật sư công có phẩm chất liêm chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn, phục vụ việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước tại các bộ, ngành, địa phương.

Để đáp ứng yêu cầu này, ông đề nghị cụ thể hóa các tiêu chuẩn đầu ra về liêm chính, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp luật sư, tính độc lập chuyên môn, bảo mật thông tin và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Nhà nước. Bên cạnh đó, chương trình cần chú trọng năng lực phối hợp, huy động chuyên gia và xử lý những vấn đề pháp lý phức tạp trong thực tiễn công vụ.

Đồng quan điểm về yêu cầu tăng cường tính thực hành, bà Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), đánh giá mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng cơ bản phù hợp với yêu cầu đối với luật sư công. Việc dành khoảng 60% thời lượng cho thực hành, tọa đàm và đi thực tế là định hướng phù hợp với phương pháp tiếp cận năng lực, giúp học viên tiếp cận và giải quyết các tình huống phát sinh trong hoạt động công vụ.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả bồi dưỡng, bà Đặng Kim Hoa đề nghị tăng thời lượng thực hành thay vì tọa đàm; bổ sung các bộ hồ sơ tình huống giả định được xây dựng từ những vụ việc thực tế trong khu vực công. Trong đó, cần chú trọng các tình huống liên quan tranh chấp dự án đối tác công tư (PPP), thu hồi đất và khiếu kiện hành chính, qua đó giúp học viên tăng tính thực chiến.

Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh. (Ảnh: TL)

Để bảo đảm định hướng phát triển, quy hoạch và quản lý đội ngũ luật sư công trong giai đoạn thí điểm, Thứ trưởng Tư pháp Đặng Hoàng Oanh đề nghị phân loại rõ các nhóm đối tượng có nhu cầu tham gia chương trình. Đối với công chức, viên chức đăng ký bồi dưỡng luật sư công, bảo đảm việc cử tham gia của cơ quan quản lý theo yêu cầu đặt ra.

Về thời lượng và nội dung thực tế, Thứ trưởng lưu ý cần cân nhắc tính khả thi trong bối cảnh chế định luật sư công mới bước vào giai đoạn thí điểm, hoạt động thực tiễn chưa hình thành đầy đủ. Đặc biệt, việc tiếp cận các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế cần được tính toán thận trọng do liên quan yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước.

Đối với cấu trúc chương trình, bên cạnh các nội dung đã được thiết kế, cần nghiên cứu bổ sung những vấn đề mang tính đặc thù của khu vực công và chuyên đề kỹ năng giải quyết các công việc pháp lý khác, bảo đảm bao quát đầy đủ phạm vi nhiệm vụ của luật sư công.

Có thể thấy, việc xây dựng chương trình bồi dưỡng luật sư công bài bản, sát thực tiễn sẽ góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu thí điểm, từng bước phát huy vai trò của luật sư công trong tư vấn, phòng ngừa rủi ro pháp lý, giải quyết tranh chấp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước.

Việc thí điểm chế định luật sư công được thực hiện tại 8 bộ: Quốc phòng, Công an, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp, Công thương, Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường; cùng Ủy ban nhân dân 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai và Bắc Ninh. Thời gian thí điểm là 2 năm, từ ngày 1/10/2026 đến ngày 30/9/2028.