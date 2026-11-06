Nâng cao năng lực lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng văn bản pháp luật ngành Ngân hàng

Phát biểu khai mạc chương trình tập huấn, bà Hà Tú Anh, Trưởng phòng Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, NHNN nhấn mạnh, bình đẳng giới là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, đồng thời là yêu cầu trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Luật Bình đẳng giới đã quy định việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 tiếp tục đặt ra yêu cầu thúc đẩy bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bà Hà Tú Anh, Trưởng phòng Đào tạo, Vụ Tổ chức cán bộ, NHNN phát biểu tại chương trình

Theo bà Hà Tú Anh, đối với ngành Ngân hàng, yêu cầu này càng thiết thực bởi các quy định về tiền tệ, tín dụng, thanh toán và hoạt động ngân hàng tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, trong đó có phụ nữ, hộ kinh doanh, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và những nhóm còn hạn chế trong tiếp cận dịch vụ tài chính. Vì vậy, việc xem xét yếu tố giới ngay từ khâu xây dựng chính sách sẽ giúp nhận diện những tác động có thể chưa được dự liệu, từ đó lựa chọn giải pháp phù hợp hơn.

Tăng cường lồng ghép yếu tố bình đẳng giới trong xây dựng chính sách ngành Ngân hàng

Chương trình tập huấn được tổ chức nhằm giúp học viên cập nhật kiến thức pháp luật, tiếp cận phương pháp và rèn luyện kỹ năng lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong công việc chuyên môn. Thông qua bốn chuyên đề kết hợp giữa lý thuyết, trao đổi và thực hành, học viên có thể nhận diện vấn đề, phân tích tác động và đề xuất cách xử lý phù hợp đối với các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách. Bà cũng đề nghị các học viên tích cực trao đổi, chia sẻ những tình huống thực tiễn trong quá trình xây dựng văn bản tại đơn vị để nội dung tập huấn có thể áp dụng vào công việc.

Bà Lý Thu Nga, Trưởng Hợp phần Cải cách khu vực tài chính xanh thuộc Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ)

Bà Lý Thu Nga, Trưởng Hợp phần Cải cách khu vực tài chính xanh thuộc Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô/Tăng trưởng xanh của Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cho biết, trong khuôn khổ hợp tác Việt - Đức, NHNN và GIZ đang phối hợp xây dựng hệ thống tài chính - ngân hàng xanh, bao trùm và bền vững. Theo bà, bình đẳng giới và lồng ghép các yếu tố xã hội là những nội dung quan trọng trong quá trình hợp tác. GIZ đồng hành cùng NHNN trong triển khai các chủ trương của Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và các nội dung cải cách thể chế.

Bà Lý Thu Nga nhấn mạnh, đối với GIZ, bình đẳng giới không chỉ là mục tiêu mà còn là một giá trị cốt lõi, yếu tố quan trọng để bảo đảm sự phát triển bền vững. Nội dung này được thể hiện trong Chiến lược về giới của GIZ với hai trụ cột chính, gồm thúc đẩy bình đẳng giới trong nội bộ tổ chức và lồng ghép yếu tố giới vào các hoạt động hợp tác kỹ thuật. Bà đánh giá cao sáng kiến của NHNN trong việc tăng cường lồng ghép bình đẳng giới vào công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời cho biết sau hai năm triển khai hoạt động tập huấn, những phản hồi tích cực từ học viên cho thấy nhu cầu tiếp tục mở rộng và đào sâu kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này.

TS. Vi Thị Hương Lan, giảng viên thuộc Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ với các học viên tại chương trình

Đại diện GIZ kỳ vọng, thông qua các hoạt động thảo luận và ví dụ thực tiễn tại chương trình tập huấn, cán bộ các đơn vị thuộc NHNN sẽ có cơ hội nâng cao kiến thức, nắm vững hơn phương pháp lồng ghép bình đẳng giới trong xây dựng chính sách và văn bản quy phạm pháp luật. Qua đó, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh trong công việc, cải thiện chất lượng các quy định, chính sách nhạy cảm giới trong lĩnh vực ngân hàng, phù hợp với định hướng chung của Chính phủ và NHNN.

Học viên tham dự các hoạt động tại buổi tập huấn

Tại chương trình tập huấn, các học viên được tiếp cận những nội dung liên quan đến quy định pháp luật về bình đẳng giới, phương pháp nhận diện vấn đề giới và kỹ năng lồng ghép bình đẳng giới trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Chương trình tập huấn kết hợp giữa lý thuyết, trao đổi và thực hành nhằm nâng cao kỹ năng cho học viên

Thông qua các chuyên đề kết hợp giữa lý thuyết, thảo luận và thực hành, học viên có cơ hội trao đổi những tình huống thực tế, phân tích tác động của chính sách đối với các nhóm đối tượng khác nhau và đề xuất giải pháp phù hợp. Chương trình góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Ngân hàng, hướng tới việc lồng ghép hiệu quả hơn các yêu cầu về bình đẳng giới trong công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực ngân hàng.