Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

Ban Thường vụ Đảng ủy phường họp triển khai nhiệm vụ.

Đảng bộ phường Chiềng Sinh hiện có 41 tổ chức đảng, gồm 8 Đảng bộ cơ sở trực thuộc và 33 chi bộ trực thuộc với 1.987 đảng viên. Đồng chí Nguyễn Thế Phương, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết: Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Đảng ủy phường đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương, nội dung lãnh đạo, chỉ đạo tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Tổ chức bộ máy, cán bộ được thực hiện đồng bộ, gắn với rà soát, sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng trực thuộc. Đảng ủy phường đã chỉ đạo triển khai các đề án sắp xếp tổ chức đảng tại các tổ dân phố, bản, tiểu khu, cơ sở giáo dục công lập và các cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy phường, qua đó thành lập mới 12 chi bộ tổ dân phố; 9 chi bộ cơ quan, đơn vị; 3 đảng bộ trường học; đồng thời điều chỉnh loại hình tổ chức đối với các đảng bộ, chi bộ phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ rà soát, phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tạo nguồn kết nạp đảng, thực hiện nghiêm quy trình, thủ tục, bảo đảm nguyên tắc, tiêu chuẩn. Trong 10 tháng qua, có 145 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng; kết nạp 44/56 đảng viên mới theo chỉ tiêu kế hoạch năm, đạt 78,5%.

Ban Xây dựng Đảng phường Chiềng Sinh chỉnh lý hồ sơ đảng viên trên ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử.

Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng ủy phường chỉ đạo các chi bộ duy trì nền nếp sinh hoạt thường kỳ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề theo đúng tinh thần chỉ thị của Ban Bí thư và hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. Đồng chí Đào Thị Ngân, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ 3, chia sẻ: Chi bộ luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, gắn việc triển khai nghị quyết với những nhiệm vụ cụ thể tại khu dân cư; đồng thời phân công đảng viên phụ trách từng phần việc, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận thông tin, thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng.

Cùng với đó, công tác chính trị tư tưởng, tuyên giáo, dân vận được Đảng ủy phường triển khai thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, Thường trực Đảng ủy đã tổ chức 69 cuộc làm việc trực tiếp tại cơ sở, các tổ dân phố nắm bắt tình hình, chỉ đạo, giải thích, định hướng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thống nhất phương án bố trí nhân sự tổ dân phố sau sáp nhập. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng được thực hiện thông qua việc quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Chiềng Sinh số hóa hồ sơ, dữ liệu đảng viên.

Phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo” được quan tâm triển khai, toàn phường có 13 tập thể, 3 cá nhân đăng ký thực hiện, các mô hình tập trung vào những việc làm thiết thực, gắn với đời sống dân sinh. Từ đầu năm đến nay, phường đã mở rộng, bê tông hóa 7 công trình giao thông với tổng chiều dài hơn 18,2 km; có 407 hộ tự nguyện hiến 27.283 m² đất, trị giá hơn 19 tỷ đồng và 375 hộ tháo dỡ công trình, tài sản với giá trị 17 tỷ đồng.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Đảng ủy phường chú trọng. Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 3 cuộc đối với các chi, đảng bộ trực thuộc và 2 đảng viên; giám sát đối với 7 tổ chức đảng và 3 đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thực hiện 4 cuộc kiểm tra đối với các chi bộ trực thuộc. Qua đó, giúp Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, chấn chỉnh những hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở.

Thực hiện công tác chuyển đổi số trong Đảng, phường đã triển khai đồng bộ 4 thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử. Đến ngày 30/10, có 1.955/1.987 đảng viên cài đặt Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 98,3%; hoàn thành làm sạch dữ liệu đối với 41/41 tổ chức đảng; chỉnh lý 738 hồ sơ đảng viên, số hóa 459 hồ sơ trên phần mềm thủ tục 4.0, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đảng viên.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ phường Chiềng Sinh từng bước đi vào nền nếp, chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm nâng cao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.