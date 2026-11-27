Tổ công tác số 10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Bú năm 2026.

Năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Bú tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt và vượt 24/26 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng. Kinh tế địa phương duy trì ổn định; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt hơn 24,59 tỷ đồng, bằng 215,72% dự toán. Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 19.000 tấn, bằng 99,34% kế hoạch; sản lượng quả đạt 17.800 tấn. Công tác quản lý, bảo vệ gần 5.900 ha rừng được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời; xã hỗ trợ xóa nhà tạm cho 7 hộ với kinh phí 390 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo sau rà soát còn 1,78%, hộ cận nghèo 2,48%.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Mường Bú báo cáo kiểm điểm cá nhân.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Mường Bú báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy.

Trong chuyển đổi số, xã hoàn thành cập nhật 49.294 thửa đất vào cơ sở dữ liệu, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được quan tâm. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy triển khai 24 mô hình “Dân vận khéo”, kiểm tra 3 tổ chức đảng, 5 đảng viên và thực hiện 3 cuộc giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Thành viên Tổ công tác số 10 phát biểu tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy xã cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm. Trong đó, còn 2/26 chỉ tiêu chưa đạt liên quan đến số bản đạt chuẩn nông thôn mới, bản nông thôn mới kiểu mẫu và tỷ lệ nhà văn hóa bản, tiểu khu đạt chuẩn; tình hình tội phạm ma túy còn diễn biến phức tạp; công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản có thời điểm chưa sâu sát.

Đồng chí Đặng Quang Hưng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Quang Hưng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã Mường Bú tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên nắm chắc tình hình tại các bản, tiểu khu. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành 2 chỉ tiêu chưa đạt về xây dựng bản nông thôn mới và nhà văn hóa; nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.