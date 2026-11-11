Chăm lo xây dựng chi bộ

Hội nghị thường kỳ ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 10-2026 của Chi bộ thôn Thanh Ly 1 (Đảng bộ xã Thăng Bình) diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn. Các đảng viên sôi nổi thảo luận những vấn đề sát với địa bàn như: Giải pháp chống lụt bão khi mùa mưa đang đến, dư luận xã hội và những vấn đề phát sinh trong nhân dân...

Đảng ủy phường An Khê tổ chức Hội nghị sinh hoạt chi bộ mẫu năm 2026. Ảnh: THÀNH CÔNG

Đồng chí Đinh Thị Bích, Bí thư Chi bộ thôn Thanh Ly 1 cho biết: “Thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt” do Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thăng Bình triển khai, Chi bộ thôn Thanh Ly 1 đã cụ thể hóa 4 tiêu chí thành những nhóm việc làm cụ thể như: Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; sinh hoạt chi bộ thiết thực, giao nhiệm vụ cụ thể; xây dựng chi bộ đoàn kết, kỷ luật tốt từ việc giải quyết vấn đề ngay tại cơ sở; thực hiện “mỗi đảng viên một việc làm nêu gương”. Để lãnh đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, chi bộ đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng sát với tình hình thực tế của thôn. Mỗi kỳ sinh hoạt lựa chọn một số vấn đề trọng tâm và xác định rõ: Việc gì cần làm, ai chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành, kết quả cần đạt...”.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ thôn, tổ dân phố, đảng ủy các xã, phường thuộc Đảng bộ TP Đà Nẵng đã triển khai nhiều cách làm phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Tại xã Xuân Phú, Ban Thường vụ Đảng ủy xã lựa chọn Chi bộ thôn Quế Xuân tổ chức “Hội nghị sinh hoạt chi bộ thường kỳ mẫu" để cấp ủy các chi bộ thôn trực tiếp quan sát, trao đổi kinh nghiệm về công tác chuẩn bị, phương pháp điều hành, cách tổ chức thảo luận và ban hành nghị quyết.

Ở xã miền núi Phước Trà, nơi có hơn 70% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, việc nâng cao chất lượng hoạt động của các chi bộ thôn đặt ra những yêu cầu riêng. Để hỗ trợ các chi bộ còn khó khăn, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Trà tổ chức Hội nghị ký kết giao ước kết nghĩa giữa các chi bộ cơ quan và chi bộ thôn, giai đoạn 2026-2030. Theo đó, các chi bộ cơ quan cử cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm tham dự sinh hoạt, hướng dẫn xây dựng nghị quyết, phát triển đảng viên và ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đảng. Qua đó, từng bước bổ sung phương pháp, kinh nghiệm và nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi bộ thôn.

Tại phường An Khê, việc xây dựng chi bộ vững mạnh được cụ thể hóa bằng Đề án xây dựng “Chi bộ tổ dân phố kiểu mẫu” giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Để xây dựng thành công mô hình “chi bộ kiểu mẫu”, Đảng ủy phường xác định 14 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phân công cấp ủy viên phụ trách, dự sinh hoạt tại các chi bộ tổ dân phố; gắn trách nhiệm của cấp ủy viên với hiệu quả hoạt động của chi bộ được phân công.

Phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Đến phường Điện Bàn Đông, chúng tôi được nghe người dân kể về vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên ở Chi bộ tổ dân phố Tân Khai. Đề cập về vấn đề này, đồng chí Lê Ngọc Trung, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tân Khai cho biết: Tháng 6-2026, phường Điện Bàn Đông triển khai dự án mở rộng tuyến đường ở khu dân cư Tân Khai từ 3m lên 7,5m. Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, chi bộ triển khai mô hình “Vận động nhân dân hiến đất mở rộng đường giao thông đô thị”. Theo đó, chi bộ phân công cấp ủy viên, đảng viên gặp gỡ, tuyên truyền, vận động, đối thoại với từng hộ dân. Trong quá trình thực hiện, đảng viên Nguyễn Văn Thanh đã gương mẫu hiến 40m2 đất ở của gia đình. Từ sự tiên phong đó, 40 hộ dân trong tổ dân phố đồng thuận, tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ để mở rộng tuyến đường.

Tại xã Thăng Bình, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, một số dự án trên địa bàn chậm tiến độ do chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước thực tế đó, Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã triển khai mô hình “3 cùng, 4 rõ, 5 vận động” (3 cùng: Cùng nghe dân nói, cùng giải thích, cùng tháo gỡ khó khăn; 4 rõ: Rõ người phụ trách, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; 5 vận động: Vận động làm rõ lợi ích của các dự án đối với phát triển địa phương; vận động bằng tình cảm, cán bộ gần gũi, lắng nghe, chia sẻ với người dân; vận động bằng người có uy tín; vận động bằng minh bạch, công khai giá bồi thường, chế độ hỗ trợ, quy hoạch tái định cư; vận động bằng trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên). Đồng chí Nguyễn Thị Đông Anh, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Thăng Bình, khẳng định: "Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã đến nay đã đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, dự án Quốc lộ 14E trước khi sáp nhập còn 388 thửa đất chưa được giải quyết và bàn giao về cho xã mới, đến nay đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công. Một số dự án khác đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công".

Từ thực tiễn của TP Đà Nẵng cho thấy, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh phải bắt đầu từ nâng cao chất lượng từng chi bộ và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Những cách làm thiết thực, hướng về cơ sở góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận trong nhân dân.