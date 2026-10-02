Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho cán bộ cấp xã trong giai đoạn mới

Tham gia lớp bồi dưỡng có 64 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lễ bế giảng.

Lớp học diễn ra từ ngày 16/9 đến 2/10, với 6 chuyên đề gắn với yêu cầu thực tiễn trong công tác lãnh đạo, quản lý và điều hành ở cơ sở, gồm: Năng lực cạnh tranh và động lực tăng trưởng của tỉnh Cà Mau sau hợp nhất; Kỹ năng lập và triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã; Lãnh đạo thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khu vực công; Quản trị chiến lược chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính cấp xã; Hoạch định chiến lược nâng cao năng lực cạnh tranh cụm ngành du lịch tỉnh Cà Mau,...

Các chuyên đề tập trung vào những kỹ năng cần thiết trong quá trình thực thi công vụ, từ xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực đến tổ chức triển khai và đánh giá kết quả. Bên cạnh đó, học viên được tiếp cận những cách thức đổi mới quản trị công, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và phát huy nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau phát biểu tại lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau, nhấn mạnh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã giữ vai trò quan trọng trong tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời trực tiếp giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, mỗi cán bộ cần chủ động đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu và hiệu quả quản lý, điều hành.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thý Liễu, Giám đốc Phân hiệu Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh tại tỉnh Vĩnh Long trao chứng chỉ cho các học viên hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau đề nghị các học viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm tính công khai, minh bạch, hiệu quả và kỷ cương.

Đồng chí Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau (hàng trên, thứ 5 từ trái sang) trao chứng chỉ cho các học viên.

Qua lớp bồi dưỡng, lãnh đạo Sở Nội vụ kỳ vọng đội ngũ cán bộ cấp xã sẽ vận dụng linh hoạt những kiến thức được cập nhật, cùng địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030./.