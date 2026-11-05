Nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng

Để thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Điền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai nghiêm túc. Các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy được quán triệt, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương.

Bà Đinh Thị Thanh Huyền, Bí thư Đảng ủy xã Kim Điền, cho biết: “Đảng ủy xác định xây dựng Đảng phải gắn với nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Trong đó, chú trọng giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đồng thời đưa các nghị quyết của Đảng vào thực tiễn bằng những nhiệm vụ cụ thể, thiết thực”.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng xã Kim Điền trao đổi nghiệp vụ - Ảnh: H.N

Thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ mới, Đảng ủy xã đã lãnh đạo sắp xếp, tổ chức lại các thôn, bản; kiện toàn chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ sau sắp xếp. Đối với lĩnh vực giáo dục, Đảng ủy ban hành quyết định kết thúc hoạt động 5 chi bộ trường học, thành lập Đảng bộ các trường học sau sắp xếp và chỉ định nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030 theo quy định.

Đảng ủy xã cũng đã ban hành Kế hoạch số 32-KH/ĐU về kết nạp đảng viên giai đoạn 2026-2030, tạo cơ sở để các chi bộ chủ động phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, xây dựng nguồn phát triển Đảng lâu dài. Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ kết nạp 12 đảng viên mới, chuyển đảng viên chính thức cho 7 đồng chí, cử 16 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 6 đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

“Chúng tôi chú trọng hướng dẫn các chi bộ làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, nhất là những nhân tố tích cực trong lao động, sản xuất và các phong trào ở cơ sở. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ đảng viên có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay”, bà Đinh Thị Kim Loan, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Kim Điền chia sẻ.

Cùng với công tác tổ chức, Đảng ủy xã Kim Điền chú trọng đổi mới công tác tuyên giáo, dân vận theo hướng gần dân, sát cơ sở. Theo đó, Kim Điền đã triển khai 21 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số và giữ gìn an ninh trật tự. Thông qua các mô hình, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vận động đảng viên, người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng quê hương.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Đa Năng Đàm Thị Vân: “Điều quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở là mỗi đảng viên phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, gần gũi và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Khi cán bộ, đảng viên nói đi đôi với làm, những chủ trương của Đảng sẽ nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của Nhân dân”.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được Đảng ủy xác định là giải pháp quan trọng nhằm giữ vững kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã thực hiện 3 cuộc kiểm tra, 3 cuộc giám sát; đồng thời tăng cường giám sát thường xuyên đối với các chi bộ và đảng viên thuộc diện quản lý.

Đảng ủy cũng hướng dẫn các chi bộ, đảng bộ trực thuộc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát; chú trọng giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, đảng viên.

“Công tác kiểm tra, giám sát không chỉ giúp phòng ngừa sai phạm mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, các chi bộ có điều kiện nhìn nhận những mặt còn hạn chế để kịp thời khắc phục, nâng cao chất lượng hoạt động”, bà Đinh Thị Tấm, Bí thư Chi bộ thôn Lâm Sum chia sẻ.

Với việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, Đảng ủy xã Kim Điền đang từng bước củng cố nền tảng chính trị ở cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.