Trải qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân. Tuy nhiên, nhìn thẳng vào thực tiễn, việc chuyển hóa nhận thức thành hành động ở không ít nơi vẫn còn khoảng cách; tình trạng "học nhiều mà chuyển biến ít” hay “sơ kết tổng kết đều đặn nhưng những việc khó của dân vẫn còn nguyên" vẫn là những trăn trở.

Đứng trước yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn phát triển mới, việc Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW với tinh thần chuyển mạnh từ "học tập" sang "thực hành", lấy sản phẩm và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đang đặt ra yêu cầu cấp bách cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Phai, Phó Giám đốc Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) chung quanh việc giải mã những "điểm nghẽn" trong thực hiện Chỉ thị 05 và định hướng triển khai hiệu quả Chỉ thị 07 trong toàn hệ thống chính trị.

10 năm triển khai Chỉ thị 05 và yêu cầu cấp thiết về chuyển hóa hành động

Phóng viên: Thưa đồng chí, nhìn lại 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đồng chí đánh giá như thế nào về những chuyển biến trong nhận thức, đạo đức, tác phong và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên? Theo đồng chí, đâu là những thành tựu có ý nghĩa lâu dài đối với công tác xây dựng Đảng và củng cố niềm tin của nhân dân?

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Phai: Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05, tôi cho rằng đã có những chuyển biến toàn diện, sâu sắc trong nhận thức, đạo đức, tác phong và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Điều đó được thể hiện ở tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương, đạo đức công vụ, tác phong gần dân, trọng dân, vì dân ngày càng được đề cao; việc học tập và làm theo Bác thực sự là việc làm thường xuyên trong mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên.

Theo tôi, thành tựu có ý nghĩa lâu dài không chỉ ở những kết quả cụ thể, mà chiều sâu của nó là góp phần xây dựng Đảng thực sự “là đạo đức, là văn minh”, hình thành ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm và văn hóa nêu gương của cán bộ, đảng viên. Và thước đo quan trọng nhất của những chuyển biến ấy chính là sự hài lòng, đồng thuận và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả đạt được, thực tiễn cho thấy quá trình thực hiện Chỉ thị 05 vẫn còn những hạn chế trong việc chuyển hóa nhận thức thành hành động. Theo đồng chí, khoảng cách này biểu hiện rõ nhất ở những khía cạnh nào?

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Phai: Thực tế cho thấy, ở một số nơi, nhận thức đã có sự chuyển biến nhưng chưa thật sự sâu sắc, chưa trở thành nhu cầu tự giác tu dưỡng, rèn luyện. Tinh thần trách nhiệm, ý thức nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên, có cả người đứng đầu, có lúc, có việc chưa tương xứng với yêu cầu; vẫn còn khoảng cách giữa lời nói với việc làm.

Theo tôi, vấn đề cần nhìn nhận thẳng thắn và sâu sắc nhất chính là khắc phục tính hình thức trong học tập và làm theo Bác. Giá trị của việc học Bác không nằm ở những thành tích báo cáo hay phong trào rầm rộ, mà phải được thể hiện bằng sự chuyển biến trong đạo đức, tác phong, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Nói cách khác, phải lấy hành động để kiểm chứng nhận thức, lấy hiệu quả công việc để đánh giá trách nhiệm.

Nhìn thẳng vào sự thật: Khắc phục triệt để tình trạng “học nhiều, làm ít”

Phóng viên: Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, các đồng chí lãnh đạo Đảng đã chỉ ra tình trạng “học nhiều mà chuyển biến ít, đăng ký nhiều mà sản phẩm ít, sơ kết tổng kết đều đặn nhưng những việc khó của dân vẫn còn nguyên”. Đồng chí nhìn nhận như thế nào về vấn đề này?

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Phai: Những tình trạng được chỉ ra là vấn đề rất đáng suy ngẫm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hiện nay. Điều đó thể hiện tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, không né tránh, không che giấu khuyết điểm của Đảng với mục đích tìm đúng nguyên nhân để khắc phục, tạo chuyển biến thực chất.

Tôi cho rằng, nguyên nhân sâu xa không phải ở chủ trương, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Có nơi, việc quán triệt rất đầy đủ nhưng cụ thể hóa còn chung chung; xác định nhiệm vụ nhưng chưa rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Đặc biệt, ở một số nơi, vai trò nêu gương, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ.

Vấn đề cốt lõi là phải chuyển mạnh từ tư duy hoàn thành công việc sang tư duy chịu trách nhiệm về kết quả. Thước đo năng lực lãnh đạo không chỉ ở việc ban hành chủ trương, mà quan trọng hơn là khả năng tổ chức thực hiện, tạo ra chuyển biến thực chất trong cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 triển khai các hoạt động học tập và làm theo Bác.

Phóng viên: Một trong những hạn chế được chỉ ra là việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh vào giải quyết những vấn đề thực tiễn ở một số nơi còn thiếu chiều sâu. Vấn đề này nằm ở khía cạnh nào, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Phai: Theo tôi, điều còn thiếu chính là tư duy chiến lược, là khả năng nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện, căn cơ để xác định đúng việc cần làm, đúng khâu cần đột phá. Ở một số nơi, chúng ta triển khai không ít nội dung, xây dựng nhiều mô hình, phát động nhiều phong trào nhưng kết quả mang lại chưa thật sự tương xứng, mới chú trọng giải quyết những việc trước mắt mà chưa đi đến tận cùng nguyên nhân sâu xa.

Học Bác, điều quan trọng không chỉ là học những lời dạy của Người, mà phải học cả cách Người tư duy, nhìn nhận và giải quyết vấn đề: luôn xuất phát từ thực tiễn, nhìn thẳng vào sự thật, tìm đúng nguyên nhân và hành động đến cùng vì lợi ích của Nhân dân.

Từ yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo đến việc triển khai hiệu quả Chỉ thị 07

Phóng viên: Trong bối cảnh Nghị quyết 29-NQ/TW đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, vì sao việc chuyển từ nhận thức sang hành động, lấy kết quả thực tiễn làm thước đo lại trở nên cấp thiết lúc này?

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Phai: Đây là đòi hỏi tất yếu. Thực tiễn đang vận động rất nhanh, xuất hiện nhiều vấn đề mới, phức tạp, đòi hỏi công tác lãnh đạo phải ngày càng chủ động, khoa học, quyết liệt và hiệu quả hơn. Đúng như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ việc cấp ủy lựa chọn đúng vấn đề cần quyết định và tổ chức thực hiện".

Sự chuyển đổi này có ý nghĩa rất sâu sắc. Nó không chỉ khắc phục bệnh hình thức, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, khả năng tự đổi mới, tự chỉnh đốn của Đảng.

Phóng viên: Trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cần được thể hiện như thế nào để không chỉ dừng lại ở phẩm chất đạo đức của mỗi cá nhân, mà thực sự trở thành động lực đổi mới, thưa đồng chí?

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Phai: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Vì vậy, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trước hết phải là nêu gương trong tư duy, trong hành động và trong việc dám chịu trách nhiệm về kết quả lãnh đạo, quản lý. Không chỉ gương mẫu về đạo đức, lối sống, mà phải thực sự là người tiên phong đổi mới, dám nghĩ khác, làm mới, dám đối diện với khó khăn, thách thức và quyết tâm giải quyết những vấn đề tồn tại, những điểm nghẽn của tổ chức.

Tuy nhiên, tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng, không thể chỉ đòi hỏi cán bộ dám nghĩ, dám làm mà thiếu cơ chế để họ yên tâm thực hiện. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; phân biệt rõ giữa sai sót trong quá trình đổi mới, sáng tạo có động cơ trong sáng với hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi, vi phạm kỷ luật, pháp luật.

Phóng viên: Một yêu cầu trọng tâm của Chỉ thị 07 là lấy sản phẩm cụ thể, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Theo đồng chí, cần đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ và kiểm tra, giám sát như thế nào?

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Phai: Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị xác định chuyển mạnh việc kiểm tra, giám sát xây dựng kế hoạch, đăng ký sang kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, hiệu quả giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc, mức độ hài lòng của Nhân dân.

Vì vậy, đổi mới cơ chế đánh giá phải lấy kết quả thực chất làm trung tâm, lấy trách nhiệm cá nhân làm nền tảng. Cần công khai, minh bạch kết quả thực hiện nhiệm vụ; gắn chặt đánh giá với quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, khen thưởng và xử lý trách nhiệm. Người làm tốt, có sản phẩm, có sáng tạo phải được ghi nhận, trọng dụng; người làm việc cầm chừng, né tránh phải chịu trách nhiệm tương xứng.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!