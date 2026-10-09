Nâng cao năng lực kỹ thuật hình sự, đáp ứng yêu cầu từ cơ sở

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện KHHS dự và chỉ đạo hội ý nghiệp vụ. Thượng tá Đặng Hải Dũng, Phó Viện trưởng Viện KHHS, kiêm Phân Viện trưởng Phân viện KHHS tại TP Hồ Chí Minh, chủ trì.

Đông đảo cán bộ, đại biểu tham dự Hội ý nghiệp vụ.

Dự hội ý nghiệp vụ có đại diện lãnh đạo và Báo cáo viên của Phòng nghiệp vụ thuộc Viện KHHS; lãnh đạo Phân Viện KHHS tại TP Hồ Chí Minh; Chỉ huy, CBCS các Đội thuộc Viện KHHS; Phòng KTHS Công an 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng Nai, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau) và 6 tỉnh phía Bắc (Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Ninh); đại diện Khoa KTHS Học viện CSND; đại diện Khoa ANĐT Học viện ANND; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ tại trụ sở Bộ Công an phía Nam…

Phát biểu khai mạc, Thượng tá Đặng Hải Dũng, Phó Viện trưởng kiêm Phân Viện trưởng Phân viện KHHS tại TP Hồ Chí Minh cho biết, hội ý nghiệp vụ là dịp để các đơn vị đánh giá tình hình thực tiễn, trao đổi kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, thống nhất nhận thức và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTHS trong thời gian tới nhằm đáp ứng kịp thời, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm tại địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự phát biểu chỉ đạo và kết luận hội ý.

Thượng tá Phạm Hữu Từ Tâm, Phó Phân viện trưởng KHHS tại TP Hồ Chí Minh cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng KTHS Công an các địa phương phía Nam triển khai nhiệm vụ trong điều kiện tổ chức bộ máy, địa giới và phương thức quản lý có nhiều thay đổi. Công an các địa phương đã chủ động kiện toàn lực lượng, điều chỉnh phương án bố trí cán bộ, duy trì hoạt động khám nghiệm hiện trường, giám định KTHS, pháp y và kỹ thuật phòng, chống tội phạm.

Thượng tá Đặng Hải Dũng, Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, kiêm Phân Viện trưởng Phân viện Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc và định hướng hội ý nghiệp vụ.

TP Hồ Chí Minh đã giải quyết 4.555 vụ việc khám nghiệm hiện trường; An Giang thực hiện 1.976 vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi và 3.978 vụ giám định; Đồng Tháp thực hiện 1.800 vụ khám nghiệm hiện trường, tử thi, tiếp nhận 4.006 vụ giám định; Cần Thơ giải quyết 760 vụ khám nghiệm hiện trường, tiếp nhận 4.696 yêu cầu giám định; Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm 839 vụ việc và thực hiện 4.002 vụ giám định; Vĩnh Long khám nghiệm 776 vụ và giám định 3.237 vụ; Cà Mau khám nghiệm 712 vụ và giám định 1.426 vụ…

Thượng tá Phạm Hữu Từ Tâm, Phó Phân viện trưởng Khoa học hình sự tại TP Hồ Chí Minh trình bày báo cáo.

Các địa phương đã chủ động đưa nhiệm vụ KTHS xuống Công an cấp xã; đồng thời triển khai giám định vũ khí, công cụ hỗ trợ và pháp y thương tích tại Phòng KTHS, qua đó tăng tính chủ động, giảm việc chuyển trưng cầu lên tuyến trên.

TP Hồ Chí Minh bố trí cán bộ KTHS tại 168/168 đơn vị Công an cấp xã; Cần Thơ bố trí 187 cán bộ tại 103/103 đơn vị. Đồng Nai tổ chức 3 lớp tập huấn cho 380 cán bộ thuộc 95 xã, phường.

Tại nhiều địa phương, cán bộ Phòng KTHS trực tiếp hướng dẫn lực lượng cơ sở mô tả hiện trường, lập biên bản, phát hiện, thu lượm, niêm phong và bảo quản dấu vết. Hoạt động tập huấn từng bước chuyển sang thực hành, hướng dẫn tại chỗ, gắn với những yêu cầu cụ thể trong công tác. Các địa phương có địa bàn rộng sau sắp xếp cũng chủ động bố trí lực lượng theo khu vực, cụm địa bàn. Cách tổ chức này bước đầu giúp rút ngắn thời gian di chuyển, tăng khả năng hỗ trợ cơ sở và đáp ứng yêu cầu khám nghiệm…

Đại tá Đặng Văn Đoàn, Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự, điều hành phần tham luận.

Qua 9 tháng đầu năm 2026, lực lượng KTHS Công an các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đã nỗ lực thích ứng với mô hình tổ chức mới, duy trì liên tục các mặt công tác và từng bước nâng cao tính chủ động tại cơ sở.

Thực tiễn cho thấy yêu cầu trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục chuẩn hóa tổ chức, con người, phương tiện và quy trình; giải quyết các khó khăn phát sinh từ địa bàn rộng sau sáp nhập; nâng cao năng lực giám định chuyên sâu và hoàn thiện cơ chế phối hợp, dữ liệu dùng chung. Những nội dung vượt thẩm quyền cần được có thẩm quyền xem xét, giải quyết. tổng hợp theo từng nhóm để Viện KHHS hướng dẫn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại diện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành trình bày tham luận, trao đổi, cùng các đơn vị chuyên môn Viện Khoa học hình sự giải đáp, hướng dẫn.

Công tác giám định vũ khí, công cụ hỗ trợ được triển khai tại nhiều địa phương. Các đơn vị từng bước xây dựng đội ngũ giám định viên, trợ lý và bổ sung phương tiện chuyên dụng, nâng cao tính chủ động trong giải quyết yêu cầu trưng cầu.

Hội ý, các đơn vị đề xuất tăng cường hướng dẫn phân loại, giám định những dạng vũ khí mới; thống nhất yêu cầu an toàn trong tiếp nhận, bảo quản, thực nghiệm; hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung và đào tạo chuyên sâu cho giám định viên.

Đối với giám định pháp y thương tích, các Phòng KTHS đã chủ động chuẩn bị nhân lực, phòng khám, trang thiết bị và phối hợp với cơ sở y tế. Đây cũng là lĩnh vực còn nhiều khó khăn về nhân lực chuyên sâu, kinh nghiệm xử lý tổn thương phức tạp và thu thập hồ sơ bệnh án.

Đại diện Phòng Kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành trình bày tham luận, trao đổi, cùng các đơn vị chuyên môn Viện Khoa học hình sự giải đáp, hướng dẫn.

Các đại biểu tập trung trao đổi việc tăng cường hội chẩn, chuẩn hóa hồ sơ, phối hợp với bệnh viện và hướng dẫn chuyên môn đối với những trường hợp khó.

Lãnh đạo Viện Khoa học hình sự cùng các đại biểu.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Nguyễn Tiến Nam đề nghị các địa phương rà soát phương án tổ chức, phân công và phối hợp; xác định cụ thể trách nhiệm của Phòng KTHS, tổ địa bàn và Công an cấp xã. Việc bồi dưỡng phải gắn với thực hành, ưu tiên kỹ năng bảo vệ hiện trường, phát hiện và bảo quản dấu vết, vật chứng cho lực lượng cơ sở. Đối với các lĩnh vực giám định, các đơn vị phải tuân thủ quy trình, bảo đảm an toàn, khách quan và căn cứ chuyên môn; chủ động trao đổi khi gặp vụ việc phức tạp. Những khó khăn, kiến nghị cần được tổng hợp cụ thể, xác định rõ nguyên nhân và hướng xử lý.

Đồng chí Viện trưởng KHHS giao Phân viện KHHS tại TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị chuyên môn tiếp thu ý kiến, phân loại kiến nghị, tham mưu giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả Hội ý phải được chuyển thành nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ điều tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm...