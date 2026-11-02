Nâng cao năng lực, kỹ năng tiếp công dân, hòa giải ở cơ sở

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường; đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc Đảng ủy; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ hòa giải cơ sở và các cán bộ có liên quan.

Đồng chí Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy báo cáo các chuyên đề tại buổi tập huấn.

Tại Hội nghị, báo cáo viên Võ Công Chánh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đã phổ biến những quy định pháp luật và hướng dẫn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân; quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý và tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin từ người dân. Đồng thời, hội nghị tập trung trao đổi, làm rõ những tình huống thường gặp trong thực tiễn tại địa bàn dân cư, nhất là những vấn đề liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng, chính sách xã hội, tranh chấp trong cộng đồng dân cư và các mâu thuẫn phát sinh trong đời sống hằng ngày.

Các đại biểu dự lớp tập huấn.

Một nội dung quan trọng được quan tâm là kỹ năng hòa giải ở cơ sở, trong đó chú trọng phương pháp nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân; kỹ năng tuyên truyền, vận động, thuyết phục; cách thức phối hợp giữa cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong giải quyết mâu thuẫn ngay từ khi mới phát sinh. Qua đó góp phần hạn chế tình trạng khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

PHƯƠNG KIẾM