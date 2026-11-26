Tham dự tập huấn tại điểm cầu Điện Biên có đại diện lãnh đạo và chuyên viên tham mưu công tác theo dõi thi hành án hành chính các sở, ngành; Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và chuyên viên tham mưu công tác thi hành án hành chính các xã, phường.

Đại biểu tham dự hội nghị tập huấn tại điểm cầu UBND tỉnh.

Các đại biểu được bổ sung một số kỹ năng, kinh nghiệm trong công tác thi hành án hành chính; những tồn tại, hạn chế, vi phạm phổ biến của UBND các cấp trong thi hành án hành chính qua thực tiễn công tác kiểm sát và các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả chấp hành pháp luật thi hành án hành chính; trách nhiệm của UBND, Chủ tịch UBND và yêu cầu của cấp có thẩm quyền đối với công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Đại biểu cũng tập trung thảo luận, trao đổi nhằm giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Thông qua hội nghị tập huấn, đại biểu được nâng cao năng lực, kỹ năng đối với người đứng đầu UBND và công chức thực hiện nhiệm vụ tham mưu giúp UBND các cấp trong việc chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và thi hành án hành chính. Đặc biệt là việc thực hiện trình tự, thủ tục thi hành các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, Chủ tịch UBND các cấp nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao kết quả công tác thi hành án hành chính.

Tin, ảnh: Đức Kiên