Nâng cao năng lực kinh doanh có trách nhiệm, chuyển đổi xanh tại phường Thanh Khê

Bà Trần Tường Vân, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Tại chương trình, các chuyên gia thuộc Tổ chức Catalyste+ và Học viện Nông nghiệp Việt Nam phổ biến kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn thực hiện các quy định quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, kinh doanh có trách nhiệm (RBP) và thẩm định, đánh giá báo cáo môi trường, xã hội, quản trị (ESG) của doanh nghiệp.

TS. Wayne F. St-Amour, Cố vấn Tổ chức Catalyste+ giới thiệu các mô hình thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt đô thị và công nghiệp, kết hợp với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản… nhằm giảm thiểu đáng kể lượng phát thải carbon.

Đồng thời, chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn cán bộ quản lý nhà nước các phương thức hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp triển khai mô hình kinh doanh có trách nhiệm (ESG) và chuyển đổi xanh.

Bên cạnh đó, chương trình phổ biến khuôn khổ pháp lý toàn cầu cùng các quy định của Việt Nam về ESG, kinh doanh có trách nhiệm, chuyển đổi xanh…; đồng thời làm rõ trách nhiệm của cán bộ nhà nước trong tiến trình này, đặc biệt là sự chuyển đổi vai trò từ kiểm tra tuân thủ sang đồng hành, hỗ trợ để nâng cao hiệu quả thực thi…

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Tường Vân, Chủ tịch UBND phường Thanh Khê, cho biết việc trang bị kiến thức và nâng cao năng lực về kinh doanh có điều kiện, chuyển đổi xanh có ý nghĩa thiết thực trong công tác quản lý nhà nước, cũng như trong hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và đồng hành với các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Chính quyền phường luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường, quản lý chất thải, tiết kiệm tài nguyên; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội của các tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Cùng với đó, địa phương đang từng bước áp dụng các mô hình sản xuất, kinh doanh xanh phù hợp với điều kiện thực tế, hướng tới xây dựng Thanh Khê ngày càng phát triển xanh, sạch, văn minh và bền vững.