Nâng cao năng lực kinh doanh cho hội viên, phụ nữ

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tham gia lớp tập huấn có hơn 400 học viên là các nữ chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, nữ tham gia quản lý các mô hình kinh tế tập thể.

Hội nghị tập huấn tập trung vào 2 chuyên đề: “Đào tạo kỹ năng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử”, “Marketing, xây dựng hình ảnh và thương hiệu sản phẩm gắn với kết nối tiêu thụ hàng hóa”.

Giảng viên truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn.

Ngoài ra, các học viên được chuyên gia giới thiệu về mạng xã hội TikTok, hướng dẫn kỹ thuật chụp ảnh, quay video cơ bản, kỹ năng cơ bản để livestream (phát trực tiếp) trên nền tảng số, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường...

Sau khi tiếp thu các kiến thức, kỹ năng, học viên được chia nhóm để thực hành và thảo luận, qua đó chia sẻ và được giải đáp những khó khăn trong quá trình thực hiện.

Các học viên tham dự lớp tập huấn.

Lớp tập huấn giúp hội viên, phụ nữ có thêm kiến thức, kỹ năng cơ bản để ứng dụng vào quá trình kinh doanh trực tuyến; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ, lựa chọn các phương thức kết nối thị trường phù hợp.

Đây cũng là những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án 2415 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2026-2035".