Nâng cao năng lực khoa học, làm chủ công nghệ kết cấu hạ tầng
Sáng 26/11, tại Hà Nội, Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững (GEOTEC HANOI 2026) đã khai mạc, quy tụ gần 1.500 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia gồm nhiều giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia tư vấn, kỹ sư, nhà thầu, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức chuyên ngành. Sự kiện diễn ra trong hai ngày 26-27/11.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nang-cao-nang-luc-khoa-hoc-lam-chu-cong-nghe-ket-cau-ha-tang-246261126164207579.htm