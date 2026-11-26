Hà Nội dự kiến đầu tư khoảng 500km đường sắt đô thị trong giai đoạn 2026-2035, trong khi TP. HCM đặt mục tiêu đạt 960km vào năm 2050, đặt ra những yêu cầu mới về công nghệ xây dựng hạ tầng. Đây cũng là nội dung được các diễn giả phân tích tại Hội nghị quốc tế lần thứ 6 về địa kỹ thuật với chủ đề "Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững".