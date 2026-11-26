Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tới dự hội nghị

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh và các đại biểu dự hội nghị

Với chủ đề "Địa kỹ thuật vì sự phát triển hạ tầng bền vững", Hội nghị GEOTEC HANOI 2026 quy tụ hơn 1.200 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia, trong đó có các giáo sư, nhà khoa học đến từ các trường đại học, tổ chức nghiên cứu uy tín hàng đầu trên thế giới; đại diện các tổ chức khoa học - công nghệ trong nước và quốc tế trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng nói chung và địa kỹ thuật công trình.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Các đại biểu tham dự hội nghị

GEOTEC HANOI 2026 do Tập đoàn FECON, Hội Cơ học đất và địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE) và Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Trung Quốc (CISMGE) đồng tổ chức, dưới sự bảo trợ của Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Quốc tế (ISSMGE) và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC).

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu rõ, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với kết cấu hạ tầng lớn hơn rất nhiều, cả về quy mô, tốc độ và mức độ phức tạp. Quốc hội đã thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2026–2030 với những mục tiêu phát triển cao, trong đó tăng trưởng nhanh phải gắn với nâng cao năng suất, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh. Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao và khả năng chống chịu tốt là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại hội nghị

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, trong những năm tới, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn như: đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; các tuyến đường sắt kết nối quốc tế, đường sắt đô thị; hệ thống đường cao tốc, cảng biển, sân bay; công trình ngầm đô thị và các dự án năng lượng, trong đó có điện gió ngoài khơi. Riêng đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam sẽ đặt ra nhiều bài toán mới về khảo sát địa chất, xử lý nền đất yếu, móng sâu, hầm, cầu lớn, kiểm soát lún, biến dạng và ổn định lâu dài của công trình. Theo Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội rất lớn để nâng cao năng lực khoa học, công nghệ và khả năng làm chủ công nghệ của Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại hội nghị

Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, phát triển hạ tầng bền vững không chỉ là xây dựng những công trình lớn hơn và hiện đại hơn. Quan trọng hơn, qua mỗi công trình, Việt Nam phải giải quyết được một bài toán thực tiễn, tích lũy thêm tri thức, làm chủ thêm công nghệ, trưởng thành thêm một đội ngũ kỹ sư và nâng cao thêm năng lực của doanh nghiệp trong nước.

Trưởng Ban Tổ chức Hội nghị, Chủ tịch Tập đoàn FECON Phạm Việt Khoa phát biểu tại hội nghị

Đồng Trưởng Ban Tổ chức, Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Chủ tịch VSSMGE, TS Phùng Đức Long phát biểu tại hội nghị

Hội nghị GEOTEC HANOI 2026 là diễn đàn khoa học quốc tế uy tín trong lĩnh vực địa kỹ thuật, đồng thời là nơi kết nối tri thức với những bài toán thực tiễn đang đặt ra đối với Việt Nam. Với ý nghĩa và vai trò đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp tiếp tục chỉ ra những điểm nghẽn về pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, cơ chế thử nghiệm công nghệ mới, quản lý và chia sẻ dữ liệu, cũng như trách nhiệm bảo đảm an toàn công trình để có những đề xuất chính sách cụ thể, khả thi.

TS. Anil Josep, Phó Chủ tịch ISSMGE phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh khẳng định, địa kỹ thuật công trình có vai trò đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả đầu tư, tối ưu hoá chi phí và gia tăng khả năng thích ứng biến đổi khí hậu cho các công trình hạ tầng chiến lược.

Diễn giả Raffaele Di Laora, Đại học Campania, Italy phát biểu tại hội nghị

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đề nghị, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và các địa phương chủ động tiếp thu những thành tựu khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo sáng kiến và kinh nghiệm quốc tế để nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật, tạo thuận lợi cho việc chuyển giao, ứng dụng, làm chủ công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, tối ưu hóa về chi tính, bảo đảm phát triển hạ tầng bền vững.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu đã nghe các diễn giả trình bày các bài giảng, tham luận, báo cáo về: các phương pháp đổi mới trong thiết kế nền móng dưới tác động của các dạng tải trọng tổng quát; những tiến bộ mới nhất trong kỹ thuật đường hầm tại Trung Quốc đại lục; phương pháp trộn sâu khô kiểu Bắc Âu trong phát triển hạ tầng; ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bản sao số trong quản lý rủi ro sạt lở đất... Các đại biểu cũng tham dự các phiên báo cáo khoa học chuyên đề song song.