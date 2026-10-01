Nâng cao năng lực khám chữa bệnh, giảm chuyển tuyến

Tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến của Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh giảm 30% so với cùng kỳ năm 2025.

Đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng phát triển kỹ thuật

Những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh, đóng trên địa bàn phường Đông Tiến đã liên tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô phục vụ người bệnh. Hiện nay, bệnh viện có quy mô giường kế hoạch là 560 giường, song cơ sở vật chất cho phép phát triển lên 700 giường. Cùng với đó, nhiều trang thiết bị y tế hiện đại được đầu tư như: hệ thống MRI 3.0 Tesla, MRI 1.5 Tesla, CT 128 lát cắt và nhiều thiết bị chuyên sâu khác, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán, theo dõi và điều trị.

Đặc biệt, trong lĩnh vực ung bướu - xạ trị và y học hạt nhân, bệnh viện đã đầu tư hệ thống máy gia tốc xạ trị Synergy 160 lá cùng hệ máy CT mô phỏng và phần mềm lập kế hoạch cập nhật cho phép triển khai đầy đủ các kỹ thuật xạ trị tiên tiến hiện nay như: xạ trị điều biến liều, xạ trị điều biến thể tích. Bệnh viện cũng đã đầu tư đồng bộ các thiết bị ghi hình chẩn đoán hiện đại như máy SPECT/CT, PET/CT thế hệ mới cho phép ghi hình phân tử khối u, ghi hình hoạt động chức năng của các cơ quan. Nhờ đó, bệnh viện đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu trong chẩn đoán, điều trị bằng y học hạt nhân cũng như nâng tầm chất lượng chẩn đoán, điều trị bệnh ung thư.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, bệnh viện thường xuyên tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên được đào tạo, cập nhật kiến thức tại các trường đại học y, các bệnh viện lớn như: Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bệnh viện K...

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Mùi, Trưởng Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh, cho biết: “Với sự đầu tư đồng bộ, bệnh viện đã triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu. Nhờ đó, tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển tuyến của bệnh viện giảm qua từng năm. Đặc biệt, 6 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến của bệnh viện giảm 30% so với cùng kỳ năm 2025, riêng khoa ung bướu, giảm tới 40%".

Những kết quả đạt được tại Bệnh viện Đa khoa Sầm Sơn cũng cho thấy rõ hiệu quả của việc làm chủ kỹ thuật ngay từ tuyến cơ sở.

Trong thời gian qua, bệnh viện tập trung phát triển chuyên môn, triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới, từng bước làm chủ các kỹ thuật trước đây phải chuyển tuyến. Riêng trong năm 2025 và 8 tháng năm 2026, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật mới như: phẫu thuật tán sỏi thận, niệu quản bằng quang nội soi; phẫu thuật cắt túi mật nội soi; phẫu thuật lấy sỏi niệu quản sau phúc mạc; nội soi tiêu hóa can thiệp. Bệnh viện cũng triển khai thêm các kỹ thuật nội soi dạ dày - thực quản lấy dị vật, cầm máu; nội soi đại tràng cắt polyp và một số kỹ thuật xét nghiệm, chẩn đoán mới.

Giữ người bệnh bằng chất lượng chuyên môn

Trong 6 tháng đầu năm 2026, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa ghi nhận gần 93.000 lượt bệnh nhân chuyển tuyến, giảm 13,16% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là kết quả của nhiều giải pháp được triển khai đồng thời: đầu tư trang thiết bị, đào tạo nhân lực và tăng cường chuyển giao kỹ thuật giữa các tuyến.

Bác sĩ CKII Phùng Đức Toàn, Trưởng Phòng Nghiệp vụ y - dược, Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết: “Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tập trung nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám, chữa bệnh, nhất là tuyến cơ sở; đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống trang thiết bị đã được đầu tư. Mục tiêu là những kỹ thuật phù hợp với năng lực của từng bệnh viện sẽ được triển khai ngay tại cơ sở, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, đồng thời giảm những trường hợp chuyển tuyến không cần thiết”.

Tuy nhiên, giảm chuyển tuyến không đồng nghĩa với việc giữ người bệnh bằng mọi giá. Với những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn hoặc cần các kỹ thuật chuyên sâu mà cơ sở chưa đủ điều kiện thực hiện, chuyển tuyến vẫn là yêu cầu cần thiết, nhằm bảo đảm an toàn và quyền lợi của người bệnh. Điều quan trọng là giảm những trường hợp chuyển tuyến không cần thiết, để người dân có thể được điều trị ngay tại cơ sở đối với những bệnh lý nằm trong khả năng chuyên môn.