Đoàn khảo sát do đồng chí Trần Thị Huỳnh Dao, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, làm trưởng đoàn.

Đoàn khảo sát Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát thực tế tại Trạm Y tế xã U Minh.

Qua khảo sát thực tế, đoàn ghi nhận cả hai trạm y tế đều đang gặp khó khăn về nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh.

Tại Trạm Y tế xã U Minh, đơn vị hiện có 19 biên chế, còn thiếu 37 người so với nhu cầu theo đề án vị trí việc làm. Trạm duy trì hoạt động tại 2 cơ sở, song hạ tầng đã xuống cấp; nhiều trang thiết bị thiết yếu như máy xét nghiệm huyết học, máy X-quang, máy đo điện tim còn thiếu.

Đoàn khảo sát kiểm tra tình hình cung ứng thuốc tại Trạm Y tế xã U Minh.

Đến hết tháng 9/2026, trạm đã khám, chữa bệnh hơn 19.900 lượt người. Nguồn thuốc, vắc-xin, hoá chất và vật tư y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh thông thường.

Đoàn khảo sát nghe báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế xã U Minh.

Bác sĩ CKII Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trạm Y tế xã U Minh, báo cáo tình hình hoạt động và kiến nghị tại buổi khảo sát.

Bác sĩ CKII Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Trạm Y tế xã U Minh, cho biết nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân tăng sau khi trạm được đưa về xã quản lý, nhất là các dịch vụ y học cổ truyền và vật lý trị liệu. Tuy nhiên, nhân lực, hạ tầng và trang thiết bị hiện chưa đáp ứng yêu cầu. Trạm kiến nghị các cấp quan tâm tháo gỡ khó khăn để đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ.

Bác sĩ CKII Vương Hữu Tiến, Phó Giám đốc Sở Y tế, ghi nhận nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế, đồng thời lưu ý trạm cần quan tâm hơn công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Đất Mới, thành viên Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi khảo sát.

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Bí thư Đảng uỷ xã Đất Mới, thành viên đoàn giám sát, gợi mở U Minh là một trong 19 xã thuộc khu vực biên giới biển của tỉnh, dự kiến được đầu tư cơ sở hạ tầng trạm y tế trong thời gian tới theo chương trình mục tiêu quốc gia. Vì vậy, địa phương cần chủ động rà soát đề án vị trí việc làm, bố trí nhân lực phù hợp, bảo đảm hoạt động của trạm hiệu quả trong điều kiện thực hiện tinh giản biên chế.

Đoàn giám sát sát kiểm tra công tác chuyển đổi số tại Trạm Y tế Xã Hồ Thị Kỷ.

Đối với Trạm Y tế Xã Hồ Thị Kỷ, hiện đơn vị có 16 nhân lực, gồm 15 biên chế và 1 hợp đồng. Trang thiết bị phục vụ chuyên môn còn thiếu, như máy xét nghiệm huyết học, máy đo điện tim, thiết bị bảo quản thuốc và vắc-xin.

Đoàn khảo sát nghe báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Trạm Y tế Xã Hồ Thị Kỷ.

Đến hết tháng 9/2026, trạm đã khám, chữa bệnh hơn 5.200 lượt người; công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm được duy trì thường xuyên.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Trạm Y tế Xã Hồ Thị Kỷ, kiến nghị tại buổi khảo sát.

Bác sĩ CKI Nguyễn Văn Bình cho biết đơn vị còn thiếu 20 vị trí so với đề án vị trí việc làm; một số trang thiết bị đã xuống cấp. Đặc biệt, nguồn thuốc và vật tư y tế chưa đáp ứng nhu cầu, trong đó có thuốc điều trị các bệnh mạn tính như tim mạch, huyết áp, tiểu đường.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Phó Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi khảo sát.

Phó Trưởng ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tiến đề nghị quan tâm chính sách hỗ trợ nhân viên y tế ấp, cộng tác viên dân số, tạo điều kiện để lực lượng này phối hợp với trạm y tế trong tuyên truyền, chăm sóc sức khoẻ và chủ động phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Huỳnh Dao kết luận tại buổi khảo sát Trạm Y tế Xã Hồ Thị Kỷ.

Kết luận buổi khảo sát, Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh Trần Thị Huỳnh Dao nhận định, với 22 nhóm nhiệm vụ được quy định tại Thông tư số 43/2025/TT-BYT, khối lượng công việc của trạm y tế xã, phường hiện nay rất lớn. Những khó khăn được ghi nhận tại hai đơn vị cũng là thực trạng chung của y tế cơ sở.

Đoàn sẽ tổng hợp, đánh giá toàn diện tình hình tổ chức, quản lý và hoạt động của các trạm, làm cơ sở kiến nghị ngành chuyên môn và HĐND tỉnh xem xét, tháo gỡ khó khăn.

Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND các địa phương tiếp tục phối hợp với trạm y tế rà soát, sắp xếp đề án vị trí việc làm phù hợp, quan tâm phân bổ kinh phí để đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, các trạm cần phát huy vai trò chăm sóc sức khoẻ ban đầu, chú trọng tiêm chủng mở rộng, phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em./.