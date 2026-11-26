Đại biểu tham gia hội nghị tập huấn.

Tham gia hội nghị có 100 đại biểu là cán bộ, hội viên các hội, chi hội thành viên thuộc Liên hiệp Hội; đại diện các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ; giảng viên, học viên các trường cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Học viên than gia tập huấn được phổ biến nội dung trọng tâm về các văn bản quan trọng của Đảng và hội quần chúng giai đoạn 2023 - 2026; chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và vai trò của các hội; những vấn đề chung về Liên hiệp Hội và các hội thành viên. Đồng thời, tập trung vào nội dung đổi mới phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội quần chúng, công tác văn phòng và những kỹ năng cần thiết trong tổ chức, triển khai nhiệm vụ.

Đại biểu nghe chuyên đề các văn bản quan trọng của Đảng về hội quần chúng giai đoạn hiện nay.

Đại biểu thảo luận, trao đổi những vấn đề thực tiễn trong quá trình hoạt động của các tổ chức hội; làm rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng hội thành viên, những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Một số ý kiến tập trung đề xuất giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, phát huy vai trò của cán bộ, hội viên và tăng cường phối hợp giữa các tổ chức hội trong thực hiện nhiệm vụ.