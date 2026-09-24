Nâng cao năng lực hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực cho cán bộ, nhân viên công tác xã hội

Từ ngày 24 đến 26-9, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa (thuộc Sở Y tế) tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực trên cơ sở giới. Tham dự tập huấn có hơn 35 cán bộ, nhân viên công tác xã hội đang công tác tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực, cơ sở trợ giúp xã hội và các đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên tham gia hội nghị tập huấn.

Tại lớp tập huấn, các học viên được những chuyên gia về giới, bạo lực giới và công tác xã hội, truyền đạt nhiều nội dung về kiến thức giới, bạo lực trên cơ sở giới; các dạng bạo lực, nguyên nhân, hậu quả và khung pháp lý về phòng ngừa, ứng phó với bạo lực. Các học viên còn được hướng dẫn nhận diện người bị bạo lực, các nguyên tắc hỗ trợ và dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng; thực hành kỹ năng lắng nghe, đặt câu hỏi, phản hồi, động viên và xử lý một số tình huống đặc biệt.

Báo cáo viên Nguyễn Thị Thu Thị - Chuyên gia về giới, bạo lực giới và công tác xã hội trao đổi với học viên.

Báo cáo viên Nguyễn Hiền Minh - Chuyên gia về giới, bạo lực giới và công tác xã hội trao đổi với học viên.

Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn quy trình hỗ trợ người bị bạo lực tại cộng đồng, cơ chế phối hợp và chuyển gửi giữa các bên; tìm hiểu hoạt động của Ngôi nhà Ánh Dương và các dịch vụ hỗ trợ tích hợp, đồng thời thực hành xử lý một số tình huống thực tế. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong tiếp nhận, chăm sóc, hỗ trợ và chuyển gửi người bị bạo lực, bảo đảm nguyên tắc an toàn, bảo mật, không phán xét và lấy người bị bạo lực làm trung tâm.

Được biết, sau lớp tập huấn này, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục tổ chức thêm 3 lớp tập huấn với 35 học viên tham gia mỗi lớp. Hoạt động được triển khai trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng mô hình phòng ngừa và ứng phó bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái tại tỉnh Khánh Hòa” do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ, với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA).