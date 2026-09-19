Nâng cao năng lực hệ thống cảng biển TP. Hồ Chí Minh

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của người dân tại các tổ chức tín dụng đến hết tháng 7 đã vượt mốc 11,2 triệu tỷ đồng, tăng 151.661 tỷ đồng so với tháng 6 liền trước và tăng 8,56% so với cuối năm 2025. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay.