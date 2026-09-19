Nâng cao năng lực hệ thống cảng biển TP. Hồ Chí Minh
Sau hợp nhất, không gian cảng biển TP. Hồ Chí Minh được mở rộng với các cụm cảng từ khu vực TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương đến Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành một hệ thống cảng biển - logistics có quy mô lớn và vị trí chiến lược. Tuy nhiên, để biến lợi thế về quy mô, cảng nước sâu và nguồn hàng thành năng lực cạnh tranh thực sự, thành phố cần tháo gỡ các điểm nghẽn về kết nối hạ tầng, liên kết giữa các cảng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái logistics đồng bộ.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/nang-cao-nang-luc-he-thong-cang-bien-tp-ho-chi-minh/7223.html