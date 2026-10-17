Nâng cao năng lực giáo viên tiếng Trung, cập nhật chuẩn HSK 3.0

Chuyên gia trình bày nội dung về tiêu chuẩn năng lực Hán ngữ trong khuôn khổ chương trình tập huấn. Ảnh: HCMUSSH.

Chương trình diễn ra trong hai ngày 17 và 18/10 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, trong khuôn khổ dự án hợp tác giáo dục tiếng Trung quốc tế Trung Quốc – ASEAN do Trung tâm Hợp tác và Giao lưu Ngôn ngữ Trung Quốc (Bộ Giáo dục Trung Quốc) chủ trì.

Chương trình tập trung cập nhật tiêu chuẩn năng lực Hán ngữ, kỳ thi HSK 3.0 và phương pháp giảng dạy hiện đại gắn với công nghệ số.

Cập nhật chuẩn năng lực Hán ngữ

TS. Lê Hoàng Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết nhu cầu học tiếng Trung tại Việt Nam và trong khu vực, cũng như nhu cầu nhân lực chất lượng cao giỏi tiếng Trung của thị trường lao động, đang gia tăng mạnh mẽ.

Theo ông Dũng, chương trình tập huấn là bước tiến quan trọng trong việc cập nhật Tiêu chuẩn trình độ tiếng Trung trong giáo dục tiếng Trung quốc tế và Đề cương thi HSK 3.0.

Những thay đổi trong cấu trúc đánh giá của HSK 3.0 đòi hỏi giáo viên phải liên tục đổi mới tư duy, phương pháp dạy và học.

TS. Lê Hoàng Dũng cho biết nhà trường đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi HSK 3.0 vào tháng 1/2027. Ảnh: HCMUSSH.

Đại diện đơn vị phối hợp tổ chức, ông Lưu Cửu Sướng, Trưởng phòng Phát triển Quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, nhấn mạnh vai trò của đội ngũ giáo viên trong giảng dạy ngôn ngữ và giao lưu văn hóa.

Ông cho biết chương trình hướng đến tiếp thêm năng lực cho đội ngũ giáo viên trẻ nòng cốt tại khu vực ASEAN, giúp các thầy cô không chỉ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy mà còn góp phần kết nối các nền văn hóa.

Chương trình có sự tham gia của ba chuyên gia đến từ Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương và Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc), tập trung vào các nội dung về HSK 3.0, chuyển đổi số và thiết kế giảng dạy tiếng Trung.

Ông Lưu Cửu Sướng, đại diện Nhà xuất bản Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (đơn vị phối hợp tổ chức) phát biểu tại chương trình. Ảnh: HCMUSSH.

Các diễn giả gồm Lý Xuân Linh - Viện trưởng Học viện Giao lưu Văn hóa Quốc tế, kiêm Trưởng phòng Công tác Lưu học sinh, Đại học Tài chính Kinh tế Trung ương; Trịnh Diễm Quần - Giáo sư, Tiến sĩ hướng dẫn nghiên cứu sinh tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh, học giả sau tiến sĩ tại Đại học Harvard (Hoa Kỳ); Vương Diễm - Tiến sĩ, giảng viên Học viện Tiếng Trung Ứng dụng, Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh.

Các chuyên đề tập trung vào việc cập nhật Tiêu chuẩn cấp độ và Đề cương thi HSK 3.0; đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Trung quốc tế trong bối cảnh chuyển đổi số; thiết kế, phát triển và ứng dụng học liệu phục vụ giảng dạy. Nội dung cũng đề cập việc ứng dụng công nghệ số trong thiết kế bài giảng, dạy các kỹ năng tiếng Trung, xây dựng tài liệu ngữ pháp theo chuẩn HSK 3.0 và phát triển năng lực giáo viên.

Gần 400 giáo viên, giảng viên tiếng Trung tham dự Chương trình nâng cao năng lực giáo viên tiếng Trung ASEAN 2026. Ảnh: HCMUSSH.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu trao đổi về thực tiễn và giải pháp xây dựng nguồn học liệu tiếng Trung phù hợp với bối cảnh Việt Nam.

Việc ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy được đặt ra cùng yêu cầu đổi mới phương pháp, nâng cao hiệu quả tổ chức lớp học và đáp ứng nhu cầu học tập của người học.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) dự kiến lần đầu tổ chức kỳ thi HSK 3.0 vào ngày 17/1/2027 tại cơ sở Linh Xuân. Kỳ thi sẽ mở rộng hoạt động khảo thí tiếng Trung của nhà trường, góp phần đáp ứng nhu cầu đánh giá và chứng nhận năng lực Hán ngữ ngày càng tăng của người học tại Việt Nam Hiện, nhà trường chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và công tác tổ chức nhằm đáp ứng yêu cầu của kỳ thi, hướng đến môi trường khảo thí chuyên nghiệp, hiện đại và thuận tiện cho thí sinh.