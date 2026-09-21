Nâng cao năng lực giáo viên mỹ thuật thông qua hoạt động giáo dục STEAM

Giáo viên Mỹ thuật tham gia chương trình tập huấn nâng cao năng lực thông qua hoạt động giáo dục STEAM.

Gắn Mỹ thuật với giáo dục STEAM

Thực hiện Công văn số 4522/SGDĐT-GDTH ngày 3-9-2026 về hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2026–2027, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng tổ chức chương trình tập huấn nhằm hỗ trợ giáo viên nâng cao năng lực triển khai giáo dục STEAM đối với môn Mỹ thuật cấp Tiểu học trong Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Nội dung tập huấn tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Nội dung cơ bản về hoạt động STEM – STEAM; Hướng dẫn thực hiện giáo dục STEAM đối với môn Mỹ thuật; Xây dựng yêu cầu cần đạt cho một chủ đề Mỹ thuật có tích hợp các lĩnh vực của STEAM; Đánh giá hoạt động giáo dục STEAM và thực hành xây dựng kế hoạch bài dạy, thiết kế sản phẩm minh họa. Điểm đáng chú ý của chương trình là giáo viên không chỉ tiếp nhận nội dung lý thuyết mà được trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế và thực hành.

Từ ý tưởng đến sản phẩm

Trong các hoạt động nhóm, giáo viên cùng trao đổi, lựa chọn chủ đề, xác định yêu cầu cần đạt và xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục STEAM. Các nhóm tiếp tục thực hành tạo sản phẩm, hoàn thiện kế hoạch bài dạy và chuẩn bị phần trình bày. Không khí tập huấn diễn ra sôi nổi với nhiều sản phẩm trực quan được các nhóm giáo viên hoàn thiện. Hoạt động trưng bày và thuyết trình tạo cơ hội để giáo viên chia sẻ cách tiếp cận, trao đổi về khả năng sử dụng sản phẩm trong tiết học Mỹ thuật và nhận phản hồi từ báo cáo viên, đồng nghiệp. Qua đó, giáo viên từng bước tiếp cận và hiểu biết hơn quy trình chuyển từ một ý tưởng nghệ thuật - nhiệm vụ học tập - hoạt động STEAM - sản phẩm - trình bày và đánh giá.

Sản phẩm mỹ thuật minh họa cho bài học có tích hợp các thành tố STEAM.

Mỹ thuật không đứng ngoài STEAM

Giáo dục STEAM trong môn Mỹ thuật không đơn thuần là đưa thêm các yếu tố khoa học, công nghệ hay kỹ thuật vào một tiết học. Điều quan trọng là giáo viên phải xác định được vấn đề học tập phù hợp, để học sinh được quan sát, khám phá, thử nghiệm, lựa chọn giải pháp, tạo sản phẩm và thể hiện ý tưởng bằng ngôn ngữ tạo hình. Trong quá trình đó, Mỹ thuật giữ vai trò tạo nên không gian để học sinh tưởng tượng, biểu đạt, thiết kế và sáng tạo, đồng thời kết nối với các lĩnh vực khác của STEAM thông qua những nhiệm vụ học tập cụ thể. Đây cũng là một trong những nội dung được các báo cáo viên và giáo viên tập trung trao đổi, thực hành trong chương trình tập huấn.

Những sản phẩm STEAM hôm nay là dấu ấn của một ngày làm việc hăng say, nơi các thầy cô cùng suy nghĩ, thử nghiệm và tìm cách giải quyết vấn đề. Thầy giáo Lê Phước Vương - Trường Tiểu học Phù Đổng (phường Hội An) chia sẻ: Được tham gia tập huấn, bản thân tôi được nâng cao hơn chuyên môn nghiệp vụ. Tôi tiếp thu được nhiều ý tưởng hay và sẽ vận dụng vào công tác giảng dạy cho học sinh trong thời gian đến”. Còn với cô giáo Lê Thị Dung - giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Tam Kỳ) chia sẻ: “Qua buổi tập huấn, tôi hiểu rõ hơn rằng STEAM không đơn thuần là đưa thêm một hoạt động vào tiết học Mỹ thuật, mà còn là tạo cơ hội để học sinh đứng trước một vấn đề và tự tìm cách giải quyết. Tôi rất muốn thử áp dụng cách tiếp cận này vào những bài giảng phù hợp cho học sinh”.

Học để vận dụng - Sáng tạo để phát triển

Bên cạnh việc hoàn thiện sản phẩm và kế hoạch bài dạy theo nhóm, giáo viên được liên hệ thực tế, vận dụng tích hợp các thành tố S- T- E – A - M vào những bài học Mỹ thuật cụ thể. Cách tổ chức này giúp nội dung tập huấn gắn với thực tiễn dạy học, để giáo viên tiếp tục điều chỉnh và triển khai phù hợp với chương trình, điều kiện cơ sở vật chất cũng như đặc điểm học sinh tại từng địa phương.

Chương trình tập huấn là dịp để đội ngũ giáo viên Mỹ thuật trên địa bàn thành phố tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và cùng tìm kiếm những cách thức tổ chức dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Từ một nét cọ, một ý tưởng và một vật liệu quen thuộc, giáo viên có thể mở ra một nhiệm vụ khám phá. Và từ nhiệm vụ ấy, học sinh không chỉ tạo nên một sản phẩm Mỹ thuật mà còn được học cách đặt câu hỏi, thử nghiệm, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Đó cũng là tinh thần mà chương trình tập huấn giáo dục STEAM hướng tới: Đưa đổi mới phương pháp dạy học từ nội dung tập huấn đến những trải nghiệm cụ thể trong lớp học Mỹ thuật.