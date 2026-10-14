Nâng cao năng lực giáo dục hòa nhập mầm non qua phương pháp POMIE

Các chuyên gia tập huấn các nguyên tắc cốt lõi và kỹ thuật của phương pháp POMIE.

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng môi trường học tập giàu ngôn ngữ và Quan sát trẻ theo quá trình trong giáo dục hòa nhập cho trẻ mầm non” (gọi tắt là TALK-POMIE) do Tổ chức VVOB (Vương quốc Bỉ) tài trợ, đã được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 1773/QĐ-UBND.

Trong 2 ngày tập huấn, các học viên được các chuyên gia của Tổ chức VVOB tại Việt Nam, chuyên viên Sở GD-ĐT giới thiệu khung lý thuyết về POM và POMIE, giáo dục hòa nhập, mô hình xã hội về khuyết tật cùng các nguyên tắc cốt lõi và kỹ thuật của phương pháp POMIE (quan sát trẻ theo quá trình). Đây là phương pháp giúp giáo viên và cán bộ quản lý theo dõi sát sao sự phát triển của từng trẻ, từ đó điều chỉnh hoạt động giáo dục phù hợp, đặc biệt là đối với trẻ có nhu cầu đặc biệt trong môi trường hòa nhập. Bên cạnh đó, các học viên còn được tập huấn, hướng dẫn kỹ năng quan sát lớp các thực hành tốt (chiến lược và kỹ thuật) trong giáo dục hòa nhập tại các trường mầm non tham gia giai đoạn thí điểm...

Thông qua đợt tập huấn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn TP Đà Nẵng, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện và bao trùm; đồng thời triển khai hiệu quả dự án TALK-POMIE trong giai đoạn tiếp theo.