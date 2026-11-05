Nâng cao năng lực giám sát xây dựng nông thôn mới

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: K.H

Tại hội nghị, các học viên được cập nhật thông tin tổng quan về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030; Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Đồng thời, tìm hiểu bộ tiêu chí xã NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 và công tác xét, công nhận, thu hồi quyết định công nhận đạt chuẩn NTM.

Cùng với việc cập nhật kiến thức, học viên được trang bị kỹ năng giám sát, đánh giá thực hiện chương trình; phương pháp thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, ghi nhận hiện trạng và ứng dụng công nghệ số trong giám sát cộng đồng. Qua đó, nâng cao khả năng theo dõi, phản ánh, kiến nghị và phối hợp giám sát các công trình, phần việc xây dựng NTM tại địa phương.

Thông qua tập huấn, góp phần nâng cao năng lực cán bộ đoàn cơ sở, phát huy vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong tham gia xây dựng NTM.