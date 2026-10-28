Nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã

Anh Quàng Văn Sươi, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Na Son hướng dẫn người dân sử dụng kiosk dịch vụ công.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Na Son, anh Quàng Văn Sươi được giao làm đầu mối kiểm soát TTHC, phụ trách nhiều lĩnh vực như địa chính, xây dựng, nông nghiệp và môi trường, tài chính, tư pháp - hộ tịch... Mỗi lĩnh vực có những quy định, trình tự giải quyết riêng, trong khi hồ sơ của người dân thường phát sinh nhiều tình huống khác nhau. Điều này đòi hỏi anh phải có khả năng bao quát công việc, xác định đúng thẩm quyền, phân loại và xử lý hồ sơ phù hợp với từng trường hợp. Đặc biệt, trong quá trình tiếp công dân, việc nắm bắt chính xác nhu cầu và giải thích rõ những vấn đề liên quan cũng là yêu cầu quan trọng đối với công chức trực tiếp làm nhiệm vụ.

Anh Quàng Văn Sươi chia sẻ: “Khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, công việc của cán bộ cấp xã nhiều hơn, yêu cầu chuyên môn cũng cao hơn. Vì vậy, bản thân tôi luôn cố gắng tự học, cập nhật các văn bản, quy định mới, nhất là những lĩnh vực được phân công phụ trách. Việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng giúp chúng tôi nắm chắc nghiệp vụ, hạn chế sai sót trong quá trình giải quyết hồ sơ, phục vụ người dân tốt hơn”.

Trong tổng số gần 2.100 hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Na Son tiếp nhận từ đầu năm đến nay, có trên 1.600 hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ giải quyết trước hạn đạt 99%. Trong đó, cá nhân anh Sươi trực tiếp tiếp nhận, giải quyết trên 700 hồ sơ, tất cả đều đúng và trước hạn. Kết quả này cho thấy sự chủ động của công chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là khi phạm vi công việc mở rộng, đòi hỏi khả năng xử lý hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực chuyên môn.

Từ đầu năm đến nay, 5/5 cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Tùng đã tham gia hơn 10 lượt tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ. Những kiến thức tiếp thu được vận dụng vào xử lý hồ sơ điện tử, khai thác phần mềm chuyên ngành và hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm thường xuyên cử công chức xuống thôn, bản hướng dẫn bà con chuẩn bị giấy tờ, kê khai thông tin và nộp hồ sơ qua mạng. Hoạt động hỗ trợ trực tiếp theo hướng cầm tay chỉ việc giúp người dân làm quen với phương thức giải quyết TTHC, tạo cơ hội để đội ngũ thực thi công vụ rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống ngay tại cơ sở. Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm đã giải quyết hơn 800 hồ sơ, 100% trước hạn.

Anh Khoàng Văn Biên, bản Mường Tùng, xã Mường Tùng chia sẻ: “Trước đây, khi cần làm giấy khai sinh cho con hay chứng thực giấy tờ, nhiều khi chúng tôi chưa biết phải chuẩn bị những gì, lên xã rồi mới hỏi. Bây giờ được cán bộ về tận bản hướng dẫn từng thủ tục, cách kê khai thông tin, nộp hồ sơ trên điện thoại nên bà con cũng hiểu hơn. Khi có việc cần giải quyết, chúng tôi biết trước phải chuẩn bị những gì, đỡ mất thời gian đi lại”.

Đối với xã Búng Lao, việc nâng cao năng lực cán bộ, công chức được thực hiện ngay trong quá trình tổ chức, điều hành công việc. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã căn cứ trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và sở trường của từng người để phân công nhiệm vụ phù hợp. Việc ứng dụng công nghệ, số hóa hồ sơ được duy trì thường xuyên, gắn với rà soát quy trình, đánh giá hiệu quả từng khâu xử lý. Qua thực tiễn, đội ngũ công chức có điều kiện tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện kỹ năng nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giải quyết TTHC. Ông Lò Văn Quân, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Búng Lao cho biết: “Chúng tôi yêu cầu mỗi công chức phải nắm chắc quy định, chủ động giải quyết và chịu trách nhiệm về hồ sơ được giao. Những trường hợp phát sinh vướng mắc phải được trao đổi, thống nhất hướng xử lý kịp thời, tránh để chậm trễ, tồn đọng. Do đó, gần 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn; tỷ lệ số hóa đạt 100%”.

Xác định chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là yếu tố quan trọng trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Điện Biên đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm và nhiệm vụ được phân cấp. Năm 2026, UBND tỉnh dự kiến đào tạo, bồi dưỡng trên 19.200 lượt người, tập trung vào kiến thức quản lý nhà nước, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kỹ năng số và chuyên môn nghiệp vụ.

Trong lĩnh vực giải quyết TTHC, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đã tham mưu tổ chức tập huấn cho công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và xã, phường về sử dụng Cổng Dịch vụ công quốc gia, hệ thống điều phối giải quyết TTHC; hệ thống phản ánh kiến nghị và thanh toán trực tuyến. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho 45 trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được tăng cường. Trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh rà soát 112 TTHC (44 thủ tục cấp xã); qua đó, kiến nghị giữ nguyên 59 TTHC, dừng rà soát 29 thủ tục do đã có thay đổi hoặc bị bãi bỏ; đề xuất Trung ương sửa đổi, bổ sung 24 thủ tục nhằm bảo đảm tính thống nhất, phù hợp với thực tiễn. Đồng thời, Trung tâm đã thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 171 quyết định phê duyệt 1.433 quy trình nội bộ giải quyết TTHC, tạo cơ sở để các địa phương thực hiện thống nhất, đúng thẩm quyền.

Hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở được thể hiện qua từng hồ sơ giải quyết đúng hạn, từng vướng mắc được tháo gỡ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Thực tiễn tại Điện Biên cho thấy, khi mỗi cán bộ, công chức phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm và chủ động trong công việc, chất lượng phục vụ sẽ từng bước được nâng lên. Đó cũng là thước đo thực chất cho một nền hành chính chuyên nghiệp, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.