Nâng cao năng lực, đưa AI vào vận hành thực tế

Các đại biểu và khách hàng tham quan các giải pháp ứng dụng AI trong thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và kinh doanh tại HPT D-DAY 2026. (Ảnh: HPT)

Ngày 15/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT tổ chức sự kiện HPT D-DAY 2026 với chủ đề “Công nghệ thật, vận hành thật, kết quả thật”.

Sự kiện quy tụ hơn 650 đại biểu tham dự, cùng gần 30 hãng công nghệ trong và ngoài nước. Trọng tâm chương trình là tìm kiếm lời giải cho bài toán đưa công nghệ vào hoạt động thực tế, thay vì dừng ở thử nghiệm hoặc chạy theo xu hướng.

Thu hẹp khoảng cách, nâng cao năng lực AI Việt Nam

Mở đầu sự kiện, ông Ngô Vi Đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HPT đã đưa ra những nhận định thẳng thắn về khoảng cách phát triển AI giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới. Theo ông, khi phân chia theo các cấp độ phát triển, Việt Nam vẫn còn sự chênh lệch đáng kể so các nước dẫn đầu khu vực như Singapore, Thái Lan và còn khoảng cách khá xa so trình độ quốc tế.

Ông Ngô Vi Đồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty HPT phát biểu ý kiến tại sự kiện HPT D-DAY 2026. (Ảnh: HPT)

Nhìn rộng ra bức tranh toàn cầu, cuộc cạnh tranh quyền lực kỹ thuật số đang tập trung gay gắt ở các cường quốc thông qua các liên minh lớn như liên minh AI do Mỹ khởi xướng năm 2025 hay Tổ chức Hợp tác trí tuệ nhân tạo (AICO) do Trung Quốc thành lập tại Thượng Hải vào tháng 7/2026 với sự tham gia ban đầu của 29 quốc gia.

Trước xu thế dịch chuyển trật tự kinh tế và quản trị quốc gia sang không gian số, ông Ngô Vi Đồng nhấn mạnh, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc mà cần chủ động xác định vị trí trong hệ sinh thái AI toàn cầu.

Dù Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam vừa ghi nhận tín hiệu khởi sắc khi tăng từ vị trí 44 lên 43, điều cốt lõi vẫn là nâng cao năng lực thực chất, chuyển hóa công nghệ thành động lực gia tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh. Điều này đặc biệt cấp thiết trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các giải pháp quyết liệt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số.

Song song với các phiên thảo luận, HPT D-DAY 2026 còn mang đến khu vực trình diễn mô hình vận hành thực tế sinh động. Tại đây, mô hình nhà máy thông minh tích hợp công nghệ AI Machine Vision, cánh tay robot phân loại tự động, hệ thống IoT, MES và WMS đã minh chứng cách công nghệ tối ưu hóa từng quy trình sản xuất theo thời gian thực.

Bên cạnh đó, không gian Art Tech với công nghệ số hóa 3D, trải nghiệm du lịch không gian ảo và tranh nghệ thuật gắn chip NFC cũng mở ra hướng đi mới trong việc ứng dụng công nghệ vào lĩnh vực văn hóa và đời sống.

Đưa AI giải quyết bài toán nghiệp vụ thuế và ngân hàng

Các tham luận tại hội nghị đã minh chứng xu hướng đưa AI giải quyết các bài toán nghiệp vụ cụ thể, mang lại giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp.

Đại diện Cục Thuế, bà Trần Thị Xuân (Ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa), chia sẻ về hành trình quản lý khối lượng dữ liệu khổng lồ với hơn 1 triệu doanh nghiệp và 3,6 triệu cá nhân, hộ kinh doanh cùng đội ngũ 28 nghìn cán bộ công chức.

Ngành thuế đã chuyển từ trạng thái hoài nghi sang chủ động tự thiết kế bài toán công nghệ, xây dựng các trợ lý AI hỗ trợ người nộp thuế tra cứu nghĩa vụ, giải đáp chính sách và hướng dẫn kê khai. Hệ thống này đã ghi nhận hơn 3 triệu lượt tương tác với tỷ lệ hài lòng đạt hơn 80%.

Trong thời gian tới, cơ quan thuế định hướng tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, tích hợp AI tổng thể để đồng hành xuyên suốt cùng người dân; đồng thời hỗ trợ cán bộ phân tích rủi ro, nhận diện gian lận hóa đơn và dự báo quá tải hệ thống.

Chia sẻ nhận định về ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) khẳng định, công nghệ chỉ thực sự tạo ra chuyển đổi số khi giải quyết được bài toán thực tế và mang lại giá trị đo lường được.

Trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng, nơi 95% tổ chức tín dụng đã triển khai chiến lược số hóa và hơn 90% giao dịch thực hiện trên kênh số, việc ứng dụng AI, dữ liệu lớn và định danh số đang dịch chuyển mạnh mẽ từ số hóa giao dịch sang tối ưu hóa quyết định.

Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), phát biểu ý kiến tại sự kiện HPT D-DAY 2026. (Ảnh: HPT)

Nhằm bảo đảm an toàn và xây dựng niềm tin thật, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 53 vào cuối tháng 9/2026 nhằm quy định rõ khung quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình khi ứng dụng AI trong hoạt động ngân hàng.

Sự kiện HPT D-DAY 2026 khép lại với thông điệp thống nhất, để trí tuệ nhân tạo thực sự đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội bền vững, Việt Nam cần sự phối hợp chặt chẽ giữa thể chế nhà nước, năng lực chuyên môn nghiệp vụ và giải pháp công nghệ. Khi đi đôi với quản trị rủi ro minh bạch, chất lượng dữ liệu vững chắc và tư duy làm đến nơi đến chốn, AI sẽ thực sự trở thành đòn bẩy biến tri thức thành giá trị thực chất trên nền tảng niềm tin vững bền.