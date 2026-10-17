Nâng cao năng lực dự báo và quản trị thị trường xuất nhập khẩu phục vụ mục tiêu tăng trưởng

Thông báo nêu rõ: Ngày 01/10/2026, tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc với Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2026.

Sau khi nghe báo cáo của Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên, ý kiến phát biểu của các đơn vị dự họp, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Vụ Chính sách thương mại đa biên (trước đây) và Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên trong thời gian qua. Trong bối cảnh quốc tế biến động nhanh, phức tạp và yêu cầu trong nước, Vụ đã chủ động tham mưu, triển khai khối lượng công việc lớn, đáp ứng yêu cầu của đất nước, của ngành Công Thương.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên triển khai các chiến lược, kế hoạch công tác cho các nhiệm vụ chung đồng bộ với bối cảnh và mục tiêu mới, đặc biệt là mô hình phát triển đất nước và tầm nhìn 100 năm

Hiện nay, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên là đầu mối của Bộ về công tác hội nhập và hợp tác quốc tế; phát triển thị trường nước ngoài; phát triển các quan hệ song phương, đa phương, tham gia các hiệp định thương mại.

Đối với nhiệm vụ chung, trong bối cảnh và mục tiêu mới, đặc biệt là mô hình phát triển đất nước và tầm nhìn 100 năm, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu Vụ cần triển khai các chiến lược, kế hoạch công tác đồng bộ với các mục tiêu này.

Trước mắt, Vụ rà soát, đánh giá và đề xuất mô hình tổ chức mới để thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao. Chú trọng công tác xây dựng, đề xuất xây dựng các chiến lược, kế hoạch, chương trình, văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là chiến lược phát triển thị trường nước ngoài, chiến lược phát triển ra nước ngoài của Việt Nam. Bên cạnh đó, Vụ cũng cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Bộ và hệ thống các cơ quan Thương vụ ở nước ngoài để triển khai công việc hiệu quả.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu diễn biến phức tạp, để góp phần thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của Bộ, Vụ cần tập trung nâng cao năng lực phân tích, dự báo và tham mưu chính sách. Trước mắt tập trung đánh giá kỹ các thị trường để làm rõ, khai thác các dư địa và động lực tăng trưởng (các thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, khai thác các Hiệp định FTA), góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng (đặc biệt là xuất nhập khẩu).

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi làm việc với Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2026

Đối với nhiệm vụ cụ thể, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và thương mại đa biên có trọng tâm công tác là phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ rà soát, đề xuất mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Đồng thời, triển khai Chiến lược đàm phán, ký kết, tham gia và nâng cấp các FTA-PTA giai đoạn 2026-2035 (sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt). Mặt khác, nghiên cứu, tham mưu về việc xây dựng Chiến lược phát triển thị trường nước ngoài và hội nhập quốc tế trên cơ sở mô hình phát triển quốc gia, chiến lược phát triển đất nước, chiến lược hội nhập; báo cáo Lãnh đạo Bộ. Bên cạnh đó, nghiên cứu, tham mưu về việc xây dựng Chiến lược phát triển ra nước ngoài của Việt Nam.

Ngoài ra, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho Lãnh đạo Bộ về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về đại diện của Bộ Công Thương tại nước ngoài. Đồng thời, rà soát tính hệ thống, phối hợp công tác giữa Vụ và các đơn vị trong Bộ; giữa Bộ và các địa phương, các Sở Công Thương; báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Về song phương, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và thương mại đa biên triển khai kết quả các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao với các đối tác; đôn đốc các Bộ, ngành, đơn vị triển khai Biên bản Khóa họp các Uỷ ban hỗn hợp. Bên cạnh đó, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung phục vụ Lãnh đạo Bộ tham dự các đoàn cấp cao thời gian tới.

Về đa phương, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và thương mại đa biên chuẩn bị cho các đoàn chuyến thăm cấp cao. Ngoài ra, chuẩn bị cho năm chủ trì APEC 2027; chủ trì Phiên rà soát chính sách thương mại lần thứ 3 của Việt Nam trong khuôn khổ WTO (tháng 11/2026 tại Geneva, Thụy Sỹ); Triển khai Đề án kỷ niệm 20 năm gia nhập WTO.

Song song với đó, thúc đẩy đàm phán PTA Việt Nam - Mercosur, Việt Nam - Pakistan, Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Canada, nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hoá ASEAN - Ấn Độ, ASEAN - Hàn Quốc; sớm khởi động đàm phán FTA với các đối tác mới.

Ngoài ra, hoàn thiện các thủ tục nội bộ nhằm ký kết Bản ghi nhớ thành lập Ủy ban hỗn hợp về thương mại Việt Nam - Campuchia và Bản Thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2027-2028.

Đối với công tác khác, Vụ tiếp tục triển khai vận hành Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài; Vận hành Hệ thống quản trị thực thi FTA/PTA thống nhất trên ba trụ cột Cổng thông tin điện tử về FTA của Việt Nam (FTAP) - Bộ chỉ số FTA Index hàng năm - Hệ sinh thái tận dụng FTA; đánh giá khả năng liên kết giữa các nền tảng, hệ thống này phù hợp với cấu trúc dữ liệu của Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, tiếp tục chủ trì phối hợp với các địa phương, Bộ ngành và đơn vị liên quan triển khai Đề án cấp Chính phủ “Thúc đẩy hàng Việt Nam xuất khẩu trực tiếp vào các hệ thống phân phối ở nước ngoài đến năm 2030”, chuẩn bị việc tổ chức Triển lãm quốc tế chuỗi cung ứng tại Việt Nam (VIS) 2027; đẩy mạnh việc kết nối với các chuỗi phân phối ở nước ngoài để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đa dạng hóa thị trường xuất khẩu.

Đối với các đơn vị liên quan thuộc Bộ, Bộ trưởng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên rà soát, đề xuất, báo cáo Lãnh đạo Bộ về mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và thực hiện thủ tục bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp phòng của Vụ.

Cục Xuất nhập khẩu, Cục Phòng vệ thương mại, Cục Thương mại điện tử, Vụ Pháp chế, Cục Năng lượng - Dầu khí, Cục Điện lực, Cục Công nghiệp, Cục Hóa chất, Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số phối hợp chặt chẽ với Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên trong quá trình triển khai các Chiến lược, Đề án, các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, khoáng sản, khoa học công nghệ... và các nhiệm vụ trọng tâm.