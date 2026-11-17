Theo bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, tổng doanh thu của 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á đạt 1.880 tỷ USD, tăng 3,4%; lợi nhuận đạt 150 tỷ USD, biên lợi nhuận ròng 8%. Trong đó, 72 doanh nghiệp Việt Nam đạt doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5%, cao gấp 3 lần bình quân khu vực. Dù chiếm chưa đến 10% tổng doanh thu, nhóm doanh nghiệp Việt đóng góp khoảng 1/4 mức tăng trưởng doanh thu toàn bảng.

Cơ hội hợp tác tiếp tục mở rộng khi tháng 10/2026, Việt Nam ký hiệp định thương mại tự do (FTA) thứ 18 với Khối Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), gồm Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein, mở thêm cơ hội kết nối với các nền kinh tế có thế mạnh công nghệ.

Theo các chuyên gia, để đón dòng vốn hiệu quả, Việt Nam cần thúc đẩy tự động hóa, điện khí hóa, quản lý năng lượng, vật liệu tiên tiến và sản xuất tiết kiệm tài nguyên. Đồng thời, doanh nghiệp phải nâng cao chất lượng nhân lực, quản trị và năng lực ứng dụng công nghệ.

Ông Jesse Choi, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á của Sunwah Group nhận định, doanh nghiệp Việt có cơ hội nâng vị thế nhờ phát triển sản xuất, đón đầu dịch chuyển chuỗi cung ứng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, để hình thành những dự án hợp tác thực chất, doanh nghiệp cần minh bạch thông tin, xây dựng mô hình kinh doanh rõ ràng và đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

Còn bà Mariam J. Sherman, Giám đốc Cụm quốc gia Ngân hàng Thế giới phụ trách Việt Nam, Campuchia và Lào cho rằng, Việt Nam cần phát triển doanh nghiệp nội địa có khả năng mở rộng quy mô, đổi mới sáng tạo và tham gia những công đoạn giá trị cao như thiết kế, kỹ thuật, logistics và nghiên cứu ứng dụng.

GS.TS. Võ Xuân Vinh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) nhận định, tại Việt Nam, dòng vốn FDI dịch chuyển vào công nghệ cao và bán dẫn ngày càng rõ nét, đặc biệt sau các chính sách quan trọng về thu hút FDI thế hệ mới và chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn.

Theo ông Vinh, doanh nghiệp Việt không còn tiếp cận vốn ngoại trong tâm thế gia công mà sẵn sàng cung cấp dịch vụ chất lượng, môi trường đầu tư an toàn, thân thiện, cởi mở cùng nguồn nhân lực được đào tạo tốt. Đây là lợi thế để tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Tuy nhiên, doanh nghiệp cần được hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng cao năng lực nhà cung ứng, đầu tư nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nhân lực chuyên sâu. Cơ quan quản lý cũng cần tăng cường kết nối doanh nghiệp nội địa với các tập đoàn FDI, giúp dòng vốn công nghệ cao tạo hiệu ứng lan tỏa thay vì chỉ gia tăng sản xuất và xuất khẩu.

Đón đầu xu hướng này, TP. Hồ Chí Minh đang triển khai Đề án Đô thị Khoa học công nghệ Bắc thành phố, đẩy nhanh Khu công nghệ số tập trung Bình Dương quy mô 15,47 ha, Khu công nghệ số tập trung TP. Hồ Chí Minh 100 ha và phương án chuyển đổi tòa nhà Trung tâm Hành chính Bình Dương cũ thành trung tâm R&D theo hình thức PPP, hợp đồng BT.

Đồng thời, thành phố phê duyệt đề án xây dựng 11 khu công nghệ số tập trung với tổng quy mô trên 1.231 ha, phân bố trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, nhằm hình thành hệ sinh thái công nghiệp công nghệ số đồng bộ.

Ông Lê Văn Thăng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh cho biết, thành phố đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút nhiều dự án công nghệ quy mô lớn, nổi bật là các trung tâm dữ liệu AI tại Khu công nghiệp Tân Phú Trung, dự án của Tập đoàn G42 (UAE) và các dự án tại Khu Công nghệ cao.

Đáng chú ý, Intel tiếp tục mở rộng sản xuất vi xử lý tiên tiến, với giá trị xuất khẩu năm 2026 dự báo đạt khoảng 14,6 tỷ USD. Thành phố cũng tiếp nhận các đề xuất đầu tư từ Coherent, Tripod và Ultrasil.

Cùng với thu hút đầu tư, các trường đại học như Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Việt Đức đang đẩy mạnh tuyển sinh, vận hành phòng thực hành chuyên sâu, chuẩn bị đưa vào hoạt động phòng sạch do Intel tài trợ.

Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút vốn công nghệ cao ngày càng gắn với chất lượng hệ sinh thái sản xuất, thì phát triển hạ tầng, nhân lực và năng lực nhà cung ứng nội địa sẽ giúp Việt Nam nâng cao sức hấp dẫn đầu tư. Quan trọng hơn, liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với các tập đoàn quốc tế sẽ quyết định khả năng chuyển dòng vốn tỷ USD thành năng lực công nghệ và giá trị gia tăng bền vững.