Nâng cao năng lực đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở
Sáng 21-10, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, phương pháp bồi dưỡng và kỹ năng hòa giải ở cơ sở năm 2026 cho đội ngũ tập huấn viên cấp tỉnh và cấp xã.
Tại hội nghị, báo cáo viên Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp truyền đạt chuyên đề: Kiến thức về hòa giải ở cơ sở; kỹ năng hòa giải ở cơ sở đối với các đối tượng thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nội dung tập huấn tập trung trang bị kiến thức pháp luật, phương pháp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong thực tiễn, phù hợp với đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán của từng địa phương.
Thông qua hội nghị, đội ngũ tập huấn viên được củng cố kiến thức, nâng cao năng lực hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải tại cộng đồng; kịp thời giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh khiếu kiện, giữ gìn đoàn kết trong cộng đồng dân cư, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/202610/nang-cao-nang-luc-doi-ngu-tap-huan-vien-hoa-giai-o-co-so-d6161a4/