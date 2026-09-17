Nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo qua chuyển đổi số và chuẩn hóa đội ngũ

Giáo viên TP Huế ứng dụng công nghệ để giảng dạy.

Trong bối cảnh toàn ngành Giáo dục đang nỗ lực hiện thực hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, TP Huế xác định việc chuẩn hóa, nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý là nhiệm vụ then chốt. Đây không chỉ là đòn bẩy thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, đổi mới công tác quản trị trường học mà còn là điều kiện tiên quyết để xây dựng Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước và khu vực về giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Chuyển đổi số là “đòn bẩy” đột phá

TP Huế hiện đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 71, xây dựng nền giáo dục hiện đại, hội nhập. Địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết với mục tiêu xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực. Việc phân công được thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Thành phố xác định chuyển đổi số là “đòn bẩy” tạo đột phá toàn diện trong ngành giáo dục. Việc triển khai các nền tảng dạy học trực tuyến, hệ thống quản lý học tập, hồ sơ số, học bạ điện tử… đang từng bước thay đổi phương thức quản lý và dạy – học theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Các cơ sở giáo dục được khuyến khích xây dựng môi trường học tập số, phát triển học liệu mở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ giảng dạy và cá thể hóa việc học. Tuy nhiên, để công nghệ thực sự phát huy hiệu quả, yếu tố quyết định vẫn nằm ở năng lực và tư duy của đội ngũ nhà giáo.

Môi trường học tập số dù được khuyến khích tại các trường học, nhưng yếu tố quyết định vẫn nằm ở năng lực và tư duy của đội ngũ nhà giáo.

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, ngành Giáo dục TP Huế đặc biệt chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng truyền thông và năng lực ứng dụng công nghệ hiện đại cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

Điển hình như thực hiện Kế hoạch số 2466/KH-SGDĐT ngày 06/5/2026, Sở GD&ĐT TP Huế đã phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực phát triển kỹ năng mềm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học, quản lý giáo dục nghề nghiệp từ ngày 25 đến 28/7 vừa qua.

Khóa tập huấn thu hút hơn nhiều cán bộ quản lý, nhà giáo từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Thông qua khóa học, các học viên không chỉ được nâng cao kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, giải quyết tình huống mà còn được tiếp cận các phương pháp ứng dụng AI và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số.

Bồi dưỡng kỹ năng mềm và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho giáo viên TP Huế.

Song song với việc bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, lãnh đạo UBND TP Huế và Sở GD&ĐT cũng yêu cầu toàn ngành Giáo dục phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị trường học, lấy chất lượng và hiệu quả thực chất làm thước đo.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, năm học 2025-2026 là năm đầu tiên ngành Giáo dục triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số và đổi mới quản trị giáo dục. Mặc dù còn nhiều khó khăn, toàn ngành đã chủ động thích ứng, giữ vững chất lượng giáo dục, triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Ngành Giáo dục Huế đang tinh gọn quy trình quản lý, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu và hoàn thiện mô hình quản trị nhà trường phù hợp với việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Chính sự chuyển biến từ tư duy chỉ đạo đến hành động thực tiễn của cán bộ quản lý đã tạo động lực cho giáo viên chủ động sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và xây dựng môi trường học tập thông minh.

Chuẩn hóa đội ngũ, nâng cao năng lực cho giáo viên

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND TP Huế khẳng định, giáo dục là quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng TP Huế trở thành trung tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo.

Bên cạnh làn sóng chuyển đổi số, hội nhập quốc tế là định hướng chiến lược nhằm nâng tầm Giáo dục Huế. Để học sinh, sinh viên Huế có thể tự tin bước ra thế giới, việc nâng cao năng lực ngoại ngữ và chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế được đặt lên hàng đầu.

Cũng theo Kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 28/7 của UBND TP Huế về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2030, thành phố phấn đấu đến năm 2030 có 30% cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông được trang bị thiết bị để triển khai dạy và học một số môn bằng tiếng Anh, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học; mục tiêu này sẽ nâng lên đạt 100% vào năm 2035.

Để hiện thực hóa chỉ tiêu này, công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được tập trung đầu tư mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu chủ động chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập sâu rộng.

Bồi dưỡng năng lực cho giáo viên trong thời đại mới nhằm đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Trong ảnh là các cán bộ, giáo viên xem phòng thực hành STEM hiện đại tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, TP Huế.

Song song đó, thành phố đẩy mạnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, sản phẩm truyền thông đa nền tảng; lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả và những tấm gương tiêu biểu trong ngành. Việc nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ cán bộ, giáo viên được chú trọng, giúp mỗi cơ sở giáo dục trở thành một “kênh truyền thông” tích cực.

Một hướng đi đặc thù của Huế là gắn phát triển giáo dục với bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Các chương trình giáo dục địa phương, hoạt động trải nghiệm văn hóa được lồng ghép trong chương trình học, giúp học sinh hiểu và tự hào về lịch sử, văn hóa quê hương. Nhiều bảo tàng, di tích, không gian văn hóa được khai thác như “lớp học mở”, góp phần hình thành thương hiệu “giáo dục gắn với di sản”.

Song hành với học sinh, đội ngũ nhà giáo được định hướng không chỉ là người truyền thụ tri thức khoa học, công nghệ mà còn là những "sứ giả" truyền tải giá trị văn hóa, lịch sử Huế đến thế hệ trẻ thông qua các chương trình, trải nghiệm.

Giáo viên Huế còn có nhiệm vụ là "sứ giả" truyền tải giá trị văn hóa, lịch sử Huế đến thế hệ trẻ thông qua các chương trình, trải nghiệm.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế nhấn mạnh, bước vào năm học 2026 - 2027 với chủ đề “Đổi mới tư duy - Chuyển biến mạnh mẽ - Kết quả thực chất”, ngành Giáo dục TP Huế tiếp tục kiên trì mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên đủ tâm, đủ tầm và đủ năng lực. Ngành sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo chính là nền tảng vững chắc để xây dựng nền giáo dục Huế hiện đại, nhân văn, hội nhập, giữ vững vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước và vươn tầm khu vực.

Năm học 2025-2026, ngành Giáo dục TP Huế tiếp tục duy trì chất lượng giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, TP Huế xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố về điểm trung bình các môn thi; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định với tỷ lệ học sinh đạt giải quốc gia đạt 83,3%. Toàn ngành đã chủ động tham mưu triển khai nhiều chủ trương lớn như miễn học phí, chuẩn bị thực hiện miễn phí sách giáo khoa, xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp vùng biên giới, sắp xếp mạng lưới trường lớp, tuyển dụng và điều tiết đội ngũ giáo viên, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới công tác quản trị.