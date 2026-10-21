Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới
Sáng 21/10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau phối hợp Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý năm 2026.
Dự lễ khai giảng có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Huỳnh Quốc Việt; Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV Nguyễn Văn Sỹ cùng các giảng viên và 100 học viên.
Trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng (từ nay đến hết ngày 27/10/2026), các học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 14 chuyên đề là những nội dung quan trọng về nền tảng lý luận, thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát triển kinh tế - xã hội; khoa học lãnh đạo, quản lý, chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới.
Những nội dung các chuyên đề là kết quả nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các viện, trường đại học và học viện.
Ngoài thời gian học lý thuyết, các học viên sẽ có 1 ngày nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch cuối khoá.
Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo có ý nghĩa then chốt trong bối cảnh mới.
Đồng chí đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế, chủ động nghiên cứu và tích cực thảo luận những vấn đề thực tiễn gắn với nhiệm vụ phát triển của địa phương.
Nhấn mạnh lớp bồi dưỡng cần trở thành diễn đàn trao đổi khoa học và thực tiễn, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sỹ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, mong muốn học viên phát huy tư duy phản biện, tích cực thảo luận để làm rõ những vấn đề mới, khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
Đặc biệt, cần chú trọng vận dụng kiến thức về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế nông nghiệp để đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị công, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.
Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV yêu cầu, bài thu hoạch cuối khoá cần thể hiện tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, có tính thực tiễn và giá trị tham mưu, đề xuất những sáng kiến, giải pháp thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cơ quan, đơn vị, địa phương./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/nang-cao-nang-luc-doi-ngu-can-bo-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-trong-giai-doan-moi-a133461.html