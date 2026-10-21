Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

Dự lễ khai giảng có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau Huỳnh Quốc Việt; Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV Nguyễn Văn Sỹ cùng các giảng viên và 100 học viên.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo Học viện Chính trị khu vực IV, lãnh đạo tỉnh và đại biểu, học viên dự lễ khai giảng lớp bồi dưỡng.

Trong thời gian diễn ra lớp bồi dưỡng (từ nay đến hết ngày 27/10/2026), các học viên sẽ nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 14 chuyên đề là những nội dung quan trọng về nền tảng lý luận, thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phát triển kinh tế - xã hội; khoa học lãnh đạo, quản lý, chuyển đổi số trong kỷ nguyên mới.

Những nội dung các chuyên đề là kết quả nghiên cứu và đúc kết kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quốc hội, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các viện, trường đại học và học viện.

Ngoài thời gian học lý thuyết, các học viên sẽ có 1 ngày nghiên cứu thực tế và viết bài thu hoạch cuối khoá.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan truyền đạt nội dung chuyên đề “Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn bền vững gắn với nâng cao sinh kế và đảm bảo an sinh xã hội ở tỉnh Cà Mau”.

100 học viên tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năm 2026.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt nhấn mạnh: Công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo có ý nghĩa then chốt trong bối cảnh mới.

Đồng chí đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm quy chế, chủ động nghiên cứu và tích cực thảo luận những vấn đề thực tiễn gắn với nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ Huỳnh Quốc Việt phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lớp học.

Nhấn mạnh lớp bồi dưỡng cần trở thành diễn đàn trao đổi khoa học và thực tiễn, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sỹ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, mong muốn học viên phát huy tư duy phản biện, tích cực thảo luận để làm rõ những vấn đề mới, khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, cần chú trọng vận dụng kiến thức về chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế nông nghiệp để đề xuất giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị công, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Sỹ, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV, nhấn mạnh yêu cầu gắn kết chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn tỉnh Cà Mau trong từng chuyên đề bồi dưỡng.

Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV yêu cầu, bài thu hoạch cuối khoá cần thể hiện tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, có tính thực tiễn và giá trị tham mưu, đề xuất những sáng kiến, giải pháp thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cơ quan, đơn vị, địa phương./.