Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh; Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ cải cách hành chính (Bộ Nội vụ).

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Cùng dự có cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính của các bộ, ngành và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; đại diện lãnh đạo các sở, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Bắc Ninh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh, trong bối cảnh yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngày càng cao, cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình đổi mới phương thức quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Văn Hồi phát biểu khai mạc hội nghị.

Đây không chỉ là yêu cầu về hoàn thiện thể chế, tổ chức bộ máy mà còn trực tiếp gắn với chất lượng thực thi công vụ, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Thông qua hội nghị, yêu cầu đặt ra đối với mỗi cơ quan, đơn vị là tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; gắn kết quả cải cách với chất lượng thực thi công vụ và hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh khẳng định, thành phố luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác chỉ đạo, điều hành.

Đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh phát biểu chào mừng.

Thời gian qua, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí mong muốn, thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ, công chức thành phố được các báo cáo viên Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp hướng dẫn, cập nhật đầy đủ nội dung các chuyên đề, nhất là phương pháp đánh giá, xếp loại chất lượng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức; cải cách chế độ công vụ và cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Qua đó, nâng cao năng lực tham mưu, vận dụng hiệu quả các quy định mới vào thực tiễn công tác tại từng cơ quan, đơn vị.

Đề nghị lãnh đạo Bộ Nội vụ quan tâm tham mưu Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến; thúc đẩy kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu dùng chung giữa các cơ quan, đơn vị. Sớm hoàn thiện Cổng Dịch vụ công quốc gia theo hướng đồng bộ, thông suốt, thuận tiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp cập nhật những nội dung trọng tâm về cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030; tình hình triển khai, kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế và giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Một trong những chuyên đề được tập trung trao đổi tại hội nghị là cải cách chế độ công vụ, trọng tâm là đổi mới đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức theo Nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 của Chính phủ; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức theo Nghị định số 233/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ.

Các đại biểu được hướng dẫn phương pháp xác định sản phẩm, công việc; đơn vị sản phẩm, công việc chuẩn và quy đổi phục vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực trong đổi mới phương thức quản lý, đánh giá cán bộ, công chức theo hướng lấy kết quả, sản phẩm công việc làm căn cứ, gắn trách nhiệm cá nhân với nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, chuyên đề cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số tập trung vào các nội dung: Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa và tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; kết nối, chia sẻ, khai thác và tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số tại các bộ, ngành, địa phương.