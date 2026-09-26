Chấn thương cổ chân, bàn chân là những tổn thương thường gặp trong sinh hoạt, lao động, thể thao, tại nạn giao thông, nếu không được điều trị phù hợp có thể để lại di chứng kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đi lại, vận động của người bệnh. Từ thực tế đó, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Khánh Hòa đang từng bước nâng cao năng lực điều trị chấn thương cổ chân, bàn chân thông qua đào tạo, cập nhật kiến thức, trao đổi chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật.

Cập nhật những kiến thức mới

Trong thực tế, nhiều trường hợp bị chấn thương cổ chân, bàn chân ban đầu tưởng chỉ đơn giản là bong gân, nhưng phía sau đó có thể là những tổn thương phức tạp ở xương, khớp, gân hoặc dây chằng. Trong khi đó, bàn chân phải chịu tải trọng lớn khi đứng và di chuyển nên bất kỳ tình trạng lệch trục, biến dạng hay tổn thương nào nếu không được điều trị phù hợp đều có thể ảnh hưởng lâu dài đến chức năng vận động. Để chuẩn hóa kiến thức cho đội ngũ bác sĩ, mới đây, BVĐK Khánh Hòa phối hợp với Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Tổ chức AO Alliance (Thụy Sĩ) tổ chức hội thảo “Cập nhật kiến thức điều trị gãy xương vùng cổ chân, bàn chân” cho gần 120 bác sĩ trong và ngoài nước.

Tại hội thảo, các chuyên gia trao đổi nhiều nội dung về chấn thương bàn chân, mắt cá chân; bong gân, mất ổn định và hội chứng chèn ép; gãy xương mắt cá chân, gãy xương mắt cá sau, tổn thương dây chằng chày - mác; giải phẫu, X-quang trong gãy xương và thuật toán lập kế hoạch điều trị, phẫu thuật. Những tổn thương phức tạp như: Xương sên, trật khớp dưới sên, gãy xương gót chân cùng các phương pháp phẫu thuật kết hợp xương bên trong, kỹ thuật can thiệp tối thiểu cũng được đưa ra thảo luận. Các trường hợp bệnh cụ thể được đưa ra để học viên cùng phân tích, từ chẩn đoán đến lựa chọn phương pháp điều trị, qua đó từng bước hình thành khả năng xây dựng kế hoạch điều trị toàn diện cho từng người bệnh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Phước Hùng - Trưởng Bộ môn Chấn thương Chỉnh hình - Phục hồi chức năng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, một trong những báo cáo viên chính tại hội thảo cho biết, một ca chấn thương không đơn thuần được giải quyết bằng một kỹ thuật phẫu thuật. Điều quan trọng là xác định đúng vấn đề của người bệnh, cân nhắc chỉ định và lựa chọn phương án phù hợp, bảo đảm tình trạng người bệnh ở mức tốt nhất có thể. Theo bác sĩ Mahendra S Kudchadkar (Ấn Độ), các khóa đào tạo lâm sàng giúp bác sĩ nâng cao kỹ năng chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị. Chỉ khi nhận diện chính xác tổn thương, bác sĩ mới có thể xây dựng kế hoạch điều trị chi tiết, qua đó cơ hội điều trị thành công sẽ tăng cao. Bác sĩ Yuet Peng (Singapore) cho rằng, việc cùng phân tích các ca bệnh thực tế tạo cơ hội để các bác sĩ trao đổi trực tiếp với chuyên gia đến từ nhiều nơi, chia sẻ kinh nghiệm và cập nhật những cách tiếp cận mới trong điều trị những tổn thương phức tạp ở vùng cổ chân, bàn chân.

Bác sĩ Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tái khám cho trường hợp bị chấn thương nặng vùng cổ chân, bàn chân.

Điều trị thành công nhiều ca bệnh

Tại BVĐK Khánh Hòa, năng lực chuyên môn trong lĩnh vực điều trị chấn thương cổ chân, bàn chân đang từng bước được nâng cao thông qua hợp tác, chuyển giao kỹ thuật với các bệnh viện tuyến trên. Theo bác sĩ chuyên khoa II Phạm Đình Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, BVĐK Khánh Hòa, việc đào tạo, cập nhật kiến thức chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đưa vào thực tiễn điều trị. Do đó, 20 năm qua, trung tâm thường xuyên hợp tác, tiếp nhận liên tục các kỹ thuật điều trị từ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP. Hồ Chí Minh và các bệnh viện tuyến Trung ương khác. Đến nay, trung tâm có thể điều trị hầu hết các bệnh lý liên quan đến vùng cổ chân, bàn chân, trong đó có phẫu thuật gãy xương, chuyển gân, phẫu thuật nội soi. Phần lớn người bệnh được điều trị ngay tại bệnh viện, không phải chuyển lên tuyến trên. Riêng các bệnh lý liên quan đến chấn thương cổ chân, bàn chân cần phẫu thuật, trung bình mỗi tháng trung tâm thực hiện khoảng 20 - 30 ca.

Tuy nhiên, thực tế điều trị cho thấy có những tổn thương rất nặng, đòi hỏi quá trình xử trí lâu dài và nhiều lần phẫu thuật. Ông Nguyễn Ngọc Minh (55 tuổi, phường Ninh Hòa) là một trường hợp như vậy. Ông bị tai nạn lao động khi đang làm việc, bàn chân bị dập nát, mất phần lớn da và tổ chức mềm, phải trải qua 7 lần phẫu thuật, lấy da ở những vùng khác để ghép và tái tạo phần tổn thương. Sau hơn 7 tháng được các bác sĩ Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, BVĐK Khánh Hòa điều trị, cổ chân, bàn chân của ông co duỗi, đi đứng bình thường. “Lúc đầu tôi tưởng phải bỏ luôn cả bàn chân, không ngờ các bác sĩ vẫn giữ lại được, chỉ cắt bỏ các ngón chân. Tuy nhiên, phần da được ghép không phải da chịu lực nên mỗi khi đi đứng nhiều, vùng da này có thể bị nứt, rỉ dịch. Hiện nay, bác sĩ đang tìm hướng giải quyết bằng cách tạo khuyết hỏng ở lòng bàn chân bị thương”, ông Minh chia sẻ.

Sau chương trình đào tạo, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, BVĐK Khánh Hòa dự kiến tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật các quy trình, phác đồ điều trị chấn thương cổ chân, bàn chân; từng bước triển khai thêm các kỹ thuật phẫu thuật nội soi và tái tạo vùng cổ chân, bàn chân tại trung tâm. Việc áp dụng những kỹ thuật điều trị chuyên sâu giúp nâng cao khả năng điều trị cho người bệnh.