Nâng cao năng lực điều tra, kiểm soát ma túy cho 29 cán bộ Công an Lào

Toàn cảnh hội thảo tập huấn.

Đoàn đại biểu Bộ Công an Lào dự Hội thao do Đại tá Bounpheng Inthavong- Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy, Tổng cục Cảnh sát, làm Trưởng đoàn, cùng 29 lãnh đạo, cán bộ thuộc lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy của Lào.

Phát biểu tại Hội thảo, Đại tá Nguyễn Văn Tăng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh, Việt Nam và Lào đều chịu tác động lớn từ nguồn ma túy xuất phát từ khu vực "Tam giác vàng". Trong bối cảnh hoạt động tội phạm ma túy xuyên quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống ma túy đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với lực lượng thực thi pháp luật hai nước, đòi hỏi phải tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh.

Thời gian qua, các cơ quan chức năng Việt Nam và Lào đã duy trì, nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin qua đường dây nóng; tổ chức các hội nghị giao ban và phối hợp đấu tranh nhiều chuyên án chung, qua đó góp phần kiềm chế, ngăn chặn hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy qua biên giới hai nước.

Hội thảo tập huấn lần này là hoạt động hợp tác thường niên trong chương trình hợp tác phòng, chống ma túy giữa hai nước. Trong khuôn khổ chương trình, các giảng viên, chuyên gia hai bên sẽ trao đổi, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về tình hình ma túy thế giới, khu vực và tuyến biên giới Việt Nam - Lào; hệ thống pháp luật về phòng, chống ma túy; công tác điều tra, đấu tranh với tội phạm ma túy; kinh nghiệm truy bắt đối tượng truy nã, các đối tượng sử dụng vũ khí nóng và công tác giám định chất ma túy.

Theo chương trình, các đại biểu sẽ tham gia các chuyên đề về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy tại Việt Nam và khu vực biên giới Việt Nam - Lào; tình hình tội phạm ma túy tại khu vực biên giới Lào - Việt Nam; hệ thống pháp luật phòng, chống ma túy của Việt Nam và kinh nghiệm truy bắt đối tượng truy nã phạm tội về ma túy; chuyên đề về công tác phòng, chống ma túy của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công tác điều tra tội phạm về ma túy; các nội dung về kiểm soát hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đấu tranh với tội phạm ma túy trên không gian mạng, công tác đấu tranh của lực lượng Hải quan và công tác giám định, phân tích chất ma túy…

Hội thảo là dịp để lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy hai nước tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào.