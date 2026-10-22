Nâng cao năng lực điều phối thực hiện nhiệm vụ đối ngoại, hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, giáo dục - đào tạo

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Văn hóa, Xã hội, Giáo dục - Đào tạo chủ trì họp Ban Công tác. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại phiên họp, Ban Công tác đã nghe công bố Quyết định số 01-QĐ/BCTLN và Quy chế hoạt động số 01-QC/BCTLN ngày 17/10/2026 thành lập Ban Công tác trực thuộc Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế, trong đó Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng vai trò là cơ quan giúp việc, cơ quan thường trực.

Các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận kế hoạch hoạt động, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế thuộc các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết Bộ sẽ lựa chọn các di sản phù hợp để tiến hành số hóa, chuẩn hóa dữ liệu và xây dựng nội dung đa ngôn ngữ nhằm phục vụ công tác bảo tồn, nghiên cứu, giáo dục, du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Nguồn dữ liệu chuẩn xác, có độ tin cậy cao sẽ giúp cộng đồng trong nước, du khách quốc tế và kiều bào tiếp cận thông tin xác thực về đất nước, con người Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu gắn hợp tác quốc tế với phát triển nguồn nhân lực, tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và phát huy vai trò của đội ngũ chuyên gia, trí thức, nghệ sĩ, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài.

Đóng góp ý kiến tại phiên họp, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Hoài Sơn đề xuất thúc đẩy mở ngành "Việt Nam học" tại một số quốc gia, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục đại học phát triển hợp tác quốc tế, qua đó quảng bá văn hóa, lịch sử và gia tăng sức mạnh mềm quốc gia. Ông Bùi Hoài Sơn cũng đề nghị phát huy nguồn lực cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, tôn vinh danh nhân lịch sử Việt Nam ở tầm vóc quốc tế và triển khai các chương trình hành động trong Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Văn hóa, Xã hội, Giáo dục - Đào tạo chủ trì họp Ban Công tác. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong vai trò cơ quan thường trực, đồng thời yêu cầu các cơ quan thành viên tăng cường phối hợp liên ngành để đưa hoạt động đối ngoại đi vào chiều sâu, hiệu quả thực chất.

Đối với các nhiệm vụ còn lại của năm 2026 và công tác chuẩn bị cho năm 2027, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành rà soát toàn bộ khối lượng công việc liên quan đến đối ngoại từ nay đến ngày 31/12/2026, phân định rõ các hoạt động mang tính chiến lược, quy mô lớn đòi hỏi sự phối hợp liên ngành với các hoạt động đối ngoại riêng của từng đơn vị nhằm tránh chồng chéo.

Các cơ quan thành viên cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hợp tác năm 2027 gắn với từng nhiệm vụ, mục tiêu và sản phẩm đầu ra cụ thể, gửi về cơ quan thường trực để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương chậm nhất vào ngày 30/11/2026. Đối với các hoạt động liên ngành trọng điểm, các bộ cần lập dự toán kinh phí gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp trình Bộ Tài chính và Ban Chỉ đạo Trung ương bố trí nguồn lực.

Định hướng trọng tâm giai đoạn 2027 - 2030, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh ba nhóm nhiệm vụ chiến lược. Nhóm nhiệm vụ thứ nhất là rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm nâng cao năng lực điều phối và hiệu quả hội nhập, bảo đảm tự chủ chiến lược, tiềm lực quốc gia và giữ vững chủ quyền quốc gia dân tộc, chủ quyền văn hóa, giáo dục và đào tạo. Hệ thống thể chế cần tiếp tục được điều chỉnh linh hoạt để thích ứng hiệu quả với các xu thế toàn cầu mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, đồng thời tích cực chuẩn bị nội dung tham gia các sự kiện quốc tế lớn như Năm APEC 2027 do Việt Nam đăng cai và Triển lãm thế giới Expo 2027.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai là rà soát toàn diện các điều ước quốc tế, hiệp định thương mại, thỏa thuận đối tác chiến lược và biên bản ghi nhớ theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển hóa các cam kết quốc tế thành nguồn lực phát triển, phấn đấu hoàn thành trong Quý I/2027. Công tác rà soát giúp thúc đẩy các nội dung hợp tác thực chất, củng cố thương hiệu quốc gia và thương hiệu UNESCO, mở rộng ngành Việt Nam học, đồng thời kiên quyết loại bỏ các hoạt động kém hiệu quả hay mang tính hình thức.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Công tác liên ngành đối ngoại và hội nhập quốc tế về Văn hóa, Xã hội, Giáo dục - Đào tạo chủ trì họp Ban Công tác. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Nhóm nhiệm vụ thứ ba là chủ động kiến tạo, đề xuất sáng kiến tại các diễn đàn đa phương như ASEAN, Liên hợp quốc, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để nâng cao vị thế quốc tế và huy động nguồn lực xã hội cho phát triển. Trong đó, các bộ, ngành cần khẩn trương nghiên cứu, chuẩn bị các sáng kiến mang dấu ấn Việt Nam để trao đổi nhân dịp Tổng Giám đốc UNESCO sang thăm Việt Nam sắp tới, đóng góp thiết thực vào Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững.

Về công tác tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thực hiện nghiêm quy chế hoạt động, phân công cán bộ chuyên trách giúp việc và đẩy mạnh công tác truyền thông đối ngoại. Nội dung truyền thông phải bảo đảm tính bao quát, liên thông giữa văn hóa, giáo dục, con người, y tế và phát triển nguồn nhân lực vì lợi ích chung của quốc gia dân tộc.